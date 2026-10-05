韓 축구 에이스 날벼락! 이강인 영입한 아틀레티코 마드리드…'충격' 브루노 페르난데스 관심 '의심의 여지 없는 프로필'

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 이강인이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김가을 기자]아틀레티코 마드리드(스페인)가 브루노 페르난데스(맨유) 영입에 나섰다.

아틀레티코 마드리드의 소식을 주로 전하는 '에스토 에스 알레띠'는 3일(이하 한국시각) '아틀레티코 마드리드가 상당한 규모의 영입을 준비하고 있다. 중원에 즉각적인 도약을 안겨줄 수 있는, 의문의 여지가 없는 위상을 갖춘 프로필이 레이더망에 올랐다. 지목된 거물급 인물은 다름 아닌 페르난데스다. 그는 맨유(잉글랜드)에서 극도로 민감한 처지에 놓여 있으며, 계약 관계는 종착역에 접어들고 있다. 맨유는 페르난데스와 장기 재계약에 이르지 못할 경우 자유계약(FA)으로 떠나보내기보다는 이적을 원활하게 진행하는 것을 선호한다'고 보도했다.

사진=EPA-LUSA 연합뉴스

1994년생 페르난데스는 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 미드필더다. 그는 맨유의 주장으로 팀을 이끌고 있다. 올 시즌 EPL 5경기에서 벌써 3골-1도움을 기록했다. 페르난데스는 포르투갈 A대표팀의 주장으로 국가를 대표하는 축구 스타기도 하다. 그는 현재 유벤투스, AC밀란(이상 이탈리아), 갈라타사라이(튀르키예)는 물론이고 사우디아라비아리그의 관심을 받는 것으로 알려졌다.

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사진=REUTERS 연합뉴스

아틀레티코 마드리드는 올 시즌을 앞두고 대대적 개편에 나섰다. 그동안 팀의 핵심이던 앙투안 그리에즈만(올랜도 시티)이 새 도전에 나섰다. 새로운 '7번'으로 이강인을 영입했다. 알레한드로 그리말도, 모르텐 히울만, 크리스티안 로메로 등을 품에 안았다. 이 중에서도 이강인은 특히 극찬을 받고 있다. 그는 올 시즌 리그 7경기에서 2골-1도움을 기록했다. 말라가, 오사수나와의 경기에서 최우수 선수(MOM)를 거머쥐었다. 8월엔 스페인 프리메라리가 '이달의 골', 9월엔 구단 '이달의 선수'로 선정되기도 했다. 스페인 언론 '문도데포르티보'는 '이강인은 아틀레티코 마드리드에서 환상적인 시즌 초반을 보내고 있다. 그는 새 얼굴 중 단연 돋보이는 활약을 펼치고 있다. 전반적으로 좋은 경기력을 보여준 다른 영입생 사이에서도 그는 빛나는 존재감을 드러내며 계속 찬사를 받고 있다'고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com