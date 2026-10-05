'축구화 패대기' 김민재 훈련 OUT→황인범 울먹…최악의 韓 축구, 모레노 감독 "변명하고 싶은 생각 전혀 없다" 우즈베키스탄전 필승 다짐

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김가을 기자]로베르토 모레노 대한민국 축구대표팀 임시 감독이 결과를 약속했다.

한국은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기를 치른다. 9∼10월 치르는 A매치 4연전의 마지막 경기다. 한국은 모레노호는 출범 첫 경기에서 에콰도르를 3대0으로 잡았다. 하지만 우루과이에 1대4로 참패했고, 베네수엘라와는 역대급 졸전 끝 0대0으로 비겼다. 결국 선수들은 아꼈던 말을 꺼내들었다. '수비 핵심' 김민재(바이에른 뮌헨)는 베네수엘라전 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. '중원의 사령관' 황인범(포르투) 역시 "대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 가지 부분에서 변화돼야 하는 것들이 많은데 잘 안되는 것 같다"고 울먹였다.

기자회견 갖는 모레노 감독 (천안=연합뉴스) 김인철 기자 = 로베르트 모레노 한국 축구대표팀 임시 감독이 우즈베키스탄과의 경기를 하루 앞두고 5일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 기자회견을 하고 있다. 2026.10.5 yatoya@yna.co.kr(끝)

모레노 감독은 5일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 기자회견에서 "직전 경기에서 나왔던 오류나 보완해야 할 부분들을 수정하는 작업을 거쳤다. 다음 경기에서 좋은 결과로 팬들에게 즐거움과 행복을 드릴 수 있게 하겠다. 함께 공격하고 수비하는 부분은 긍정적이었지만 개인적인 패스나 경합에서 효율적인 모습은 보여주지 못했다. 그런 부분에서 피드백이 들어갔다. 다른 문제도 분명히 있었으나 경기를 앞둔 만큼 비공개하겠다"고 말했다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

한국은 앞선 세 경기에서 전후반 경기력 차이가 컸다. 일각에서 '전반은 버린 것 아니냐'는 의구심 섞인 목소리가 나올 정도다. 모레노 감독은 "전반 경기 중엔 하기 어려운 전술적 개입을 하프타임을 이용해 수정해서 그런 것 같다. 전반부터 상대에 대비하지 못한 것은 우리가 부족했다. 다만, 선수들과 코치진 간의 신뢰 관계도 형성되고 있고 조금씩 서로 알아가는 과정을 거치고 있다. 다음 경기에선 시너지 효과가 나와서 전반전부터 좋은 경기를 보일 수 있지 않을까 기대한다"며 "시간상으로 제약이 있고 이상적이지 않은 것은 사실이다. 변명하고 싶은 생각은 전혀 없다. 이는 상대도 마찬가지다. 우리는 주어진 환경 안에서 최선을 다해야 한다. 그리고 결과도 가져와야 한다"고 각오를 다졌다.

한편, 김민재는 부상으로 우즈베키스탄전 출전이 불투명하다. 대표팀 관계자는 "김민재는 이틀 연속 따로 회복훈련을 했다. 큰 부상이 있어 소집 해제될 정도는 아니다. 하지만 그동안 치른 경기가 많아 피로가 쌓인 듯하다"고 설명했다. 김민재는 실내에서 개인 훈련을 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com