英도 사과문 대서특필 대충격! 양민혁 병역 실언 논란 '일파만파'…포스트 손흥민 기대한 토트넘→시작부터 '삐끗'

양민혁. 사진=토트넘

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[스포츠조선 강우진 기자]영국 현지에서도 토트넘 홋스퍼 소속 공격수인 양민혁의 아시안게임 관련 실언을 집중 조명했다.

영국 풋볼런던은 5일(한국시각) '토트넘의 공격수 양민혁이 아시안게임 우승 이후 한 발언으로 장문의 사과문을 발표했다'고 보도했다.

대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 지난 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 1-0으로 제압하고 우승했다. 양민혁은 후반 16분 터진 엄지성의 결승골을 어시스트하면서 팀의 우승에 일조했다. 이로써 양민혁을 비롯한 선수단은 병역 특례 혜택을 받게 됐다. 전 토트넘 주장 손흥민도 지난 2018년 한국을 아시안게임 우승으로 이끌면서 같은 혜택을 받았다. 8년 뒤 손흥민의 뒤를 이어 한국의 토트넘 스타로 기대를 모은 양민혁이 같은 혜택을 받게 된 것이다.

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사진=토트넘 홋스퍼

그러나 경기 후 양민혁의 인터뷰와 관련해 논란이 일었다. 우승 트로피가 아닌 메달을 받은 것에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 질문에 양민혁은 "사실 이런 메달이냐, 이런 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각하고 정말 저희가 보상받는 거는 군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같고…"라는 답변을 내놨다. 이와 관련해 국내에서는 양민혁이 대표팀의 자부심이 아닌 아닌 병역 혜택만을 위해 경기에 나섰다며 비판 여론이 형성됐다. 풋볼런던도 '양민혁은 한국 언론과 일부 팬들로부터 국가대표로서 우승하는 것보다 병역 면제를 받는 데 지나치게 들뜬 모습을 보였다는 인상을 준 몇몇 선수 중 한 명으로 지목됐다'고 평가했다.

결국 양민혁은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개적으로 사과했다. 발언 의도와 상관없이 논란을 만든점에 대해 고개를 숙였다.

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양민혁은 "제가 아시안게임과 관련해 했던 발언으로 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 것 같아 진심으로 죄송합니다"고 운을 뗐다.

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그는 "제 의도가 어떠했는지와 관계없이 제 말로 인해 많은 분들이 불편함을 느끼셨고 국가대표로서 금메달의 의미를 가볍게 생각하는 것처럼 보이게 만든 것은 분명 제 잘못이라고 생각합니다"며 "병역의 의무를 다하고 계신 분들과 앞으로 그 의무를 수행해야 하는 모든 분들의 노고를 결코 가볍게 생각하거나 조롱하려는 마음은 없었습니다"고 밝혔다.

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손흥민의 뒤를 이을 토트넘의 차세대 슈퍼스타로 성장하길 기대하며 야심 차게 영입된 양민혁이 출발부터 뜻하지 않은 논란에 휘말렸다. 아시안게임 금메달로 병역 특례 혜택까지 받게 되면서 이제는 병역 부담 없이 유럽 무대에서 성장에만 집중할 수 있는 좋은 여건이 마련된 만큼, 양민혁에게 필요한 것은 말이 아닌 경기장에서의 성장과 헌신이다. 이번 발언으로 등을 돌린 여론을 회복하기 위해서는 자신의 실력으로 존재감을 증명하는 동시에 국가대표로서의 책임감과 헌신을 보여줄 필요가 있다. 향후 대표팀과 소속팀에서 꾸준한 활약을 이어가며 이번 논란을 딛고 팬들의 신뢰를 되찾을 수 있을지 관심이 쏠린다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com