[오피셜]'또 부상이야, 리버풀의 미래 맞나' 프랑스 국대 센터백 제레미 자케, 햄스트링 부상→대표팀 소집 해제→클럽 복귀..'어깨→무릎→허벅지 줄부상'

France's defender #22 Jeremy Jacquet (C) fights for the ball with Belgium's midfielder #20 Hans Vanaken (R) during the UEFA Nations League Group A1 football match between Belgium and France at King Baudouin Stadium in Brussels on September 28, 2026. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)

France's defender #22 Jeremy Jacquet (L) vies with Italy's forward #07 Pio Esposito during the UEFA Nations League, league A day 3: Group 1, football match between France and Italy at the Stade de France stadium in Saint-Denis, near Paris, on October 2, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]리버풀 팬들에게 슬픈 소식이다. 리버풀의 중앙 수비수 제레미 자케가 대표팀 소집 기간 중 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 다친 것으로 드러났다. 소속팀에서도 당분간 결장이 불가피할 것으로 보인다.

프랑스축구협회는 센터백 제레미 자케가 A대표팀 소집 기간 중 왼쪽 햄스트링을 다쳤다고 6일 확인해주었다. 만 21세의 자케는 6일 홈에서 벌어진 벨기에(4대1 승)와의 유럽네이션스리그 4라운드 경기 명단에서 제외됐다. 자케는 직전 프랑스가 치른 벨기에전(1대0 승)과 이탈리아전(1대1 무)에 모두 출전했다.

프랑스축구협회는 자케의 복귀까지 걸리는 구체적인 기간은 제시하지 않았다. 자케는 리버풀 클럽으로 돌아가 추가로 메디컬 테스트를 받게 된다.

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Soccer Football - UEFA Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Liverpool's Jeremy Jacquet during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

자케는 이번 2026~2027시즌 안도니 이라올라 감독 체제에서 중요한 자원으로 평가받고 있다. 베테랑 네덜란드 국가대표 센터백 판 다이크와 함께 리버풀 중앙 수비 호흡을 맞추고 있다. 이번 시즌 리버풀에서 출전한 7경기 중 6경기에 선발로 나섰다.

자케는 지난 2025~2026시즌 프랑스 스타드 렌에서 대부분을 부상으로 날려버렸던 만큼, 이번 부상은 리버풀에 걱정거리가 될 수 있다. 그는 어깨 부상으로 지난 시즌 후반기 전체를 결장했고, 이후 무릎 문제로 이번 시즌 준비 과정에 영향을 미쳤다.

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리버풀은 자케 영입에 무려 이적료 6360만유로를 투자했다. 구단은 자케를 리버풀 수비의 미래로 판단하고 있다. 그는 리버풀과 2031년 6월까지 계약했다. 2005년생인 자케의 현재 시장가치는 5540만유로다.

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Soccer Football - Premier League - Liverpool v Fulham - Anfield, Liverpool, Britain - September 12, 2026 Liverpool's Jeremy Jacquet in action with Fulham's Gonzalo Garcia REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

자케는 키 1m90이 넘는 뛰어난 체격 조건을 바탕으로 피지컬 싸움과 공중볼 경합에 능하다. 중앙 수비수로서 안정을 갖춘 정확한 패스 연결이 가능하며 후방 빌드업 전개 능력이 뛰어나다. 보완해야할 점도 있다. 아직 큰 경기에서 수비 경험이 부족하다. 어린 나이인 만큼 과감한 수비 시도 과정에서 거칠고, 순간적인 판단 미스를 보여준다. 무엇보다도 잦은 부상 이력이 아쉽다. 어깨 및 무릎 부상에 이어 최근 햄스트링 부상까지 발생하는 등 내구성 측면에서 약점을 보이고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com