'음바페가 없으면 내가 왕이다' 올리세 30분 만에 2골-1도움 '환상쇼' 프랑스, 벨기에 4-1 대역전승..'지단 감독, 3승1무 무패행진 신났다'

France's midfielder #11 Michael Olise celebrates after scoring his team's fourth goal during the UEFA Nations League Group A1 football match between France and Belgium at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on October 5, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

epa13283666 Michael Olise (L) and Desire Doue (R) of France celebrate a goal during the UEFA Nations League match between France and Belgium in Saint-Denis, France, 05 October 2026. EPA/FIRAS ABDULLAH

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[스포츠조선 노주환 기자]킬리안 음바페(레알 마드리드)가 부상으로 빠진 프랑스 축구 대표팀의 해결사는 마이클 올리세(바이에른 뮌헨)였다. 그는 조커로 30분을 뛰면서 2골-1도움으로 몰아쳐 역전승을 이끌었다.

올리세가 이끈 프랑스는 6일(한국시각) 프랑스 파리 스타드 데 프랑스에서 벌어진 벨기에와의 유럽네이션스리그 4라운드 홈경기에서 선제골을 내주며 끌려갔지만 후반에 4골을 몰아쳐 4대1 극적인 역전승을 거뒀다. 지네딘 지단 감독은 대표팀 지휘봉을 잡은 후 이번 A매치 기간 가진 4경기에서 3승1무를 기록했다.

프랑스가 공격을 주도했고, 벨기에가 간혹 역습을 펼치는 흐름이었다. 프랑스의 전반 골결정력은 아쉬웠다. 반면 벨기에는 전반 35분 선제골을 뽑았다. 측면 공격수 루케바키오가 로메오 라비아의 정교한 패스가 홈팀의 수비진을 완전히 갈라놓은 절호의 기회를 살려 마무리했다. 벨기에가 전반을 1-0으로 리드한 채 마쳤다.

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Soccer Football - Nations League - Group A1 - France v Belgium - Stade de France, Saint Denis, France - October 5, 2026 France's Michael Olise celebrates scoring their third goal with Desire Doue REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY

하프타임 이후에도 경기 양상은 비슷하게 흘러갔다. 프랑스의 파상공세가 이어졌고, 벨기에는 수비하기에 급급했다. 프랑스는 수많은 득점 찬스를 마무리하지 못했다. 벨기에 수문장의 선방이 이어졌다.

지단 감독은 후반 15분 교체 카드 3장을 동시에 꺼내 들었다. 마이클 올리세, 라얀 셰르키, 루카 다 쿠냐를 넣었고, 역전극의 발판을 마련했다. 프랑스는 라인을 바짝 끌어올려 강한 전방 압박을 가했다.

epa13283677 Michael Olise (L) and Desire Doue (R) of France celebrate a goal during the UEFA Nations League match between France and Belgium in Saint-Denis, France, 05 October 2026. EPA/FIRAS ABDULLAH

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동점골은 후반 32분 터졌다. 다 쿠냐의 패스를 받은 데지레 두에가 페널티 박스 외곽에서 골문 구석으로 차 넣었다. 1-1.

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기세가 오른 프랑스는 몰아쳤다. 4분 후 올리세의 컷백 패스를 받은 셰르키가 두번째이자 결승골을 터트렸다.

France's head coach Zinedine Zidane looks on prior to the UEFA Nations League Group A1 football match between France and Belgium at the Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on October 5, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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올리세는 후반 43분과 후반 추가시간 1분에 두에의 연속 도움을 연속골로 마무리했다. 후반 조커들의 맹활약으로 프랑스가 3골차 역전 드라마를 완성했다. 프랑스는 승점 10점으로 네이션스리그 A그룹 1조 선두를 달렸다. 이탈리아(승점 7), 벨기에(승점 6), 튀르키예(승점 0) 순이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com