"초대박" 韓 축구 중심! '괴물 수비수' 김민재 관심 폭발, '3000만 파운드' 토트넘 또또 러브콜→바이에른 뮌헨 '절대 안 팔아'

Bayern's Kim Min-jae, left, challenges for the ball with Osnabrueck's Robin Meissner during the German soccer cup match between VfL Osnabrueck and Bayern Munich in Osnabrueck, Germany, Wednesday, Sept. 2, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) THE DEUTSCHE FUSSBALL LIGA DFL DOES NOT ALLOW ITS IMAGES TO BE USED AS SEQUENCES TO EMULATE VIDEO; GERMANY OUT; MANDATORY CREDIT

Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae looks on during the German first division Bundesliga football match between SV Elversberg and FC Bayern Munich in Spiesen-Elversberg, southwestern Germany, on September 13, 2026. (Photo by Andreas SCHLICHTER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)를 향한 러브콜이 계속되고 있다.

토트넘의 소식을 주로 전하는 '스퍼스웹'은 5일(이하 한국시각) '바이에른 뮌헨이 김민재 영입을 위한 토트넘의 3000만 파운드 제안에 응하지 않을 전망'이라고 보도했다.

Soccer Football - Bundesliga - SV Elversberg v Bayern Munich - Waldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg, Germany - September 13, 2026 SV Elversberg's David Mokwa in action with Bayern Munich's Kim Min-jae REUTERS/Kai Pfaffenbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

김민재는 2023년 나폴리(이탈리아)를 떠나 바이에른 뮌헨에 합류했다. 그는 바이에른 뮌헨 입성과 동시에 '혹사논란'이 발생할 정도로 많은 시간을 뛰었다. 김민재는 혹사 탓에 부상이 끊이지 않았다. 결국 몇 차례 실수를 범하기도 했다. 독일 언론, 특히 '키커'는 김민재의 경기력에 줄곧 혹평을 했다. 일각에선 김민재가 바이에른 뮌헨을 떠날 수 있다는 추측이 나왔다. 김민재는 올 여름 이적 시장에서 맨유(잉글랜드), 유벤투스(이탈리아) 등이 원한다는 얘기가 나왔다. 하지만 김민재는 잔류를 택했다. 비시즌 묵묵히 갈고닦은 김민재는 팀의 중심으로 자리잡았다. 올 시즌 프란츠 베켄바워 슈퍼컵 풀타임 우승 견인, 독일 분데스리가 3경기 출전 등 팀의 핵심으로 활약 중이다.

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SV Elversberg's German defender #19 Lukas Pinckert and Bayern Munich's South Korean defender #03 KimaMin-Jae vie for the ball during the German first division Bundesliga football match between SV Elversberg and FC Bayern Munich in Spiesen-Elversberg, southwestern Germany, on September 13, 2026. (Photo by Andreas SCHLICHTER / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

'스퍼스웹'은 '김민재가 바이에른 뮌헨에서 빈센트 콤파니 감독의 선발 명단에 이름을 올리는데 어려움을 겪으며 토트넘을 포함한 여러 구단이 상황을 지켜보고 있다. 토트넘은 시즌 초반 수비진이 불안한 모습을 보이고 있다. 토트넘이 과연 또 한번 김민재 영입에 나설지 관심이 모아진다'고 했다. 토트넘은 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 5경기에서 2무3패(승점 2)를 기록하는 데 그쳤다. 20개 팀 가운데 최하위다. 여기에 A매치 기간 얀 폴 반 헤케, 미키 판 더 펜이 연달아 부상했다.

이 매체는 또 다른 언론 '풋볼인사이더'의 보도를 인용해 '토트넘은 김민재를 오랜 시간 지켜봤다. 하지만 바이에른 뮌헨은 김민재를 매각하지 않을 것'이라고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com