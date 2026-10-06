지단 용병술 미쳤다! 후반 교체로 대역전승...'2골-1도움' 올리세+'1골-2도움' 두에 맹활약! 프랑스, 벨기에에 4-1 대역전승[UNL 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]지네딘 지단호가 순항을 거듭하고 있다.

지단 감독이 이끄는 프랑스는 6일(한국시각) 프랑스 생드니의 스타드 드 프랑스에서 열린 2026~2027시즌 유럽네이션스리그(UNL) 리그A 1조 4차전 홈 경기에서 벨기에를 4대1로 완파했다. 3일 이탈리아와 3차전에서 1대1로 비긴 프랑스는 다시 승점 3점을 챙기며 3승10무, 승점 10점으로 1조 선두를 달렸다.

2026년 북중미 월드컵 이후 그토록 원하던 대표팀 지휘봉을 잡은 지단 감독은 부임 후 치른 4번의 경기에서 3승1무로 무패를 달리고 있다. 벨기에는 2승2무로 1조 3위(승점 6)에 자리했다.

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홈팀 프랑스는 4-3-3 포메이션을 가동했다. '에이스' 음바페가 부상으로 빠진 프랑스는 뎀벨레, 르폴, 바르콜라가 스리톱을 구성했고, 아클라우슈, 카마빙가, 마누 코네가 중원을 꾸렸다. 포백은 쿤데, 요로, 라크루아, 디우프가 이뤘다 레스테스가 골문을 지켰다.

원정팀 벨기에는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 루카쿠가 최전방 공격수로 나섰고, 모레이라, 파나컨, 루케바키오가 2선을 구성했다. 라비아와 라스킨이 투볼란치를 이뤘고, 테아트, 메쉘레, 응고이, 카스타뉴가 포백을 구축했다. 반데보르트가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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프랑스가 공격을 주도했고, 벨기에가 간혹 역습을 펼치는 흐름이었다. 프랑스의 전반 골결정력은 아쉬웠다.

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포문을 먼저 연 건 벨기에였다. 전반 35분 후방에서 라비아가 후방에서 한 방에 찔러주는 패스를 정확히 보냈다. 루케바키오가 단독 드리블 돌파 이후 일대일 상황에서 골키퍼 키를 넘기는 왼발 슛으로 골문을 열었다.

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의외의 한방을 허용한 프랑스는 0-1로 끌려간채 전반을 마쳤다.

후반 들어서도 프랑스의 파상 공세가 이어졌지만, 좀처럼 골이 나지 않았다. 후반 15분 지단 감독이 승부수를 띄웠다. 뎀벨레 대신 올리세를 넣었다. 셰르키, 쿠냐도 투입했다. 후반 27분엔 바르콜라 대신 두에가 들어갔다.

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이 교체는 완벽하게 적중했다. 32분 두에가 쿠냐의 패스를 받아 페널티 아크에서 날린 왼발 슛이 골 그물을 흔들어 마침내 균형을 맞췄다.

승부를 원점으로 돌린 프랑스는 36분 올리세가 오른쪽 측면을 파고들며 시도한 컷백을 셰르키가 마무리하며 승부를 뒤집었다. 그 다음은 올리세의 원맨쇼였다. 43분과 46분 두에의 패스를 받은 올리세가 연속골을 터뜨리며 4대1 대역전승을 마무리했다.

교체투입된 올리세는 2골-1도움, 두에는 1골-2도움을 올리며 팀 승리를 이끌었다.

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이탈리아도 홈에서 튀르키예를 잡았다. 로베르토 만치니 감독이 지휘하는 이탈리아는 볼로냐에서 열린 튀르키예와의 홈 경기에서 3대1로 승리했다. 2승1무1패를 거둔 이탈리아는 프랑스에 이어 1조 2위(승점 7)에 올랐다.

전반 26분 스카마카의 골을 시작으로 후반 19분 칼라피오리, 후반 42분 에스포지토가 연속골을 넣었다. 북중미월드컵에도 출전하며 부활의 가능성을 알린 튀르키예는 후반 16분 심시르가 한 골을 만회한 데 그쳤다. 튀르키예는 4연패로 1조 최하위에 머물렀다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com