손흥민과 깜짝 재결합 없다! 1티어 독점 보도 "케인, 뮌헨과 재계약 원칙적 합의"

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[스포츠조선 김대식 기자]해리 케인과 손흥민의 재결합은 현실적으로 매우 가능성이 낮아졌다.

독일 스카이 스포츠에서 일하는 플로리안 플레텐베르크 기자는 6일(한국시각) 개인 SNS를 통해 독점 보도라며 "케인과 바이에른 뮌헨은 새로운 계약을 두고 원칙적 합의에 도달했다. 협상은 이제 최종 단계로 접어들고 있다. 33세의 세계적인 스트라이커이자 발롱도르 유력 후보인 그를 위해 2029년까지 유효한 새로운 계약이 계획되어 있다"고 밝혔다. 플레텐베르크 기자는 바이에른 내부 소식에 매우 정통한 인물로 꼽힌다.

2023년 여름 손흥민 곁을 떠나 비이에른으로 이적하기로 결심한 케인의 선택은 완벽히 옳았다. 원래도 세계적인 스트라이커였지만 케인은 분데스리가에 상륙한 이후 대외적인 평가가 더 올라갔다.

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로이터연합뉴스

입단 첫 시즌 공식전 44골 12도움을 기록하고도 또 무관에 그치며 조롱을 받았다, 하지만 2년차부터 고대하던 트로피를 추가하기 시작했다. 지금까지 분데스리가 2연패, DFB포칼컵 우승 등 조금씩 진열장에 트로피를 쌓고 있다. 케인의 실력은 바이에른 이적 후 더욱 상승했다는 평가.

박스 투 박스 스트라이커라는 표현이 어울릴 정도. 경기장 모든 지역에서 자신의 영향력을 행사하는 미친 선수가 됐다. 공격 포인트 생산력은 더 강해졌다. 154경기에서 152골 34도움을 기록 중이다. 지난 시즌 유럽 최고 득점자로서 골든슈를 수상한 후 2026년 월드컵에서도 대단한 활약을 보이자 발롱도르 후보로 거론되고 있는 중이다.

케인은 토트넘이나 잉글랜드 프리미어리그 리턴을 전혀 고려하지 않고 있는 상태. 자연스럽게 2027년 여름까지인 케인과 바이에른의 계약은 재계약으로 기울게 됐다. 플레텐베르크 기자는 "마지막 세부 사항들이 조율 중이며, 계약 서명 일정은 아직 확정되지 않았다. 지속적으로 보도된 바와 같이, 케인의 계획은 항상 계약 연장에 있었다"고 설명했다. 케인은 최대 2030년까지 바이에른에서 머물기를 원하는 것으로 파악되고 있다.

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로이터연합뉴스

케인은 최근 커리어 말년을 미국에서 보내는 방안도 진지하게 고려 중이라고 밝힌 바 있다. LAFC에서 뛰고 있는 손흥민과의 극적인 재결합 가능성을 스스로 인정했지만 2030년 이후라면 손흥민은 축구선수로서 은퇴했을 수도 있다.