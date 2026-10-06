이럴 수가! 대한민국 축구 굴욕…'숙적' 일본과 격차 더 벌어진다 '日, 아시아 1위 유지→韓 순위 하락 가능성' 대대적 보도

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국과 일본의 격차가 더 벌어질 수 있다.

일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 6일(이하 한국시각) '국제축구연맹(FIFA) 랭킹이 업데이트됐다. 뉴질랜드를 잡은 일본은 아시아 1위를 유지했다. 한국은 순위 하락 가능성이 있다'고 보도했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 축구 A대표팀은 9~10월 열린 A매치에서 환호했다. 우루과이(3대1 승)-베네수엘라(2대1 승)-에콰도르(0 5<PK>4 0)-뉴질랜드(3대0 승)를 상대로 패하지 않았다. FIFA 실시간 랭킹에 따르면 일본은 뉴질랜드전까지 마친 상황에서 17위를 유지했지만, 종전보다 1.75점 끌어 올렸다. 일본은 11월 A매치에서 브라질-파라과이와 대결한다.

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2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 경기 중 쓰러진 황인범이 응급처치를 받고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

한국의 상황은 좋지 않다. 로베르토 모레노 감독 부임 뒤 에콰도르(3대0 승)-우루과이(1대4 패)-베네수엘라(0대0 무)를 상대로 1승1무1패를 기록하는 데 그쳤다. 선수들은 답답한 마음을 토로했다. '수비 핵심' 김민재(바이에른 뮌헨)는 베네수엘라전 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. '중원의 사령관' 황인범(포르투) 역시 "대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 가지 부분에서 변화돼야 하는 것들이 많은데 잘 안되는 것 같다"고 울먹였다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

'풋볼채널'은 '일본은 16위 미국과의 격차를 줄였다. 순위는 변함없지만, 꾸준히 상위권에 다가가고 있다. 반면 아시아 4위인 한국은 베네수엘라와 비기며 포인트를 잃었다. 현재 32위(1558.79점)다. 33위인 파라과이(1552.30점)와 6.49점 차이다. 한국은 다음 경기에서 59위 우즈베키스탄 대표팀과 붙을 예정이다. 패할 경우 순위가 하락할 가능성이 있다'고 덧붙였다. 한국은 6일 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 대결한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com