모건이 입 열었다, 호날두 "'f*** you'라고 말한 후 비행기 타고 떠나"…헤수스 감독 '텐 하흐식 망신주기'에 결국 폭발

사진캡처=더선

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포르투갈 '레코드' SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 떠난 후 포르투갈은 패배를 잊었다.

포르투갈은 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그A 4조 4경기에서 전승을 기록했다. 호날두는 지난달 25일(이하 한국시각) 웨일스와의 1차전(1대0 승)에서 선발 출격했다. 호르헤 헤수스 포르투갈대표팀 감독의 데뷔전이었다.

그러나 그는 사흘 뒤 열린 노르웨이와의 2차전(2대1 승)에 결장했다. 벤치만 지키다 호출을 받지 못했다. 경기 후에는 인사를 생략하고, 라커룸으로 직행했다.

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팀 훈련에도 불참하면서 헤수스 감독과의 갈등설이 확산됐다. 호날두는 헤수스 감독과 사우디아라비아 알 나스르에서 한 시즌을 함께 보냈다.

헤수스 감독이 2일 덴마크전을 앞두고 호날두를 선발로 기용하지 않을 것이라고 밝혔고, 몇 시간 뒤 충격적인 일이 벌어졌다. 호날두가 포루투갈대표팀을 떠났다.

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호날두는 1일 자신의 SNS를 통해 '대표팀 감독의 기자회견 이후, 그리고 포르투갈축구협회 회장과 대화를 나눈 뒤 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정했다'며 '때가 되면, 왜 대표팀을 떠나게 됐는지에 대해 모든 포르투갈 국민에게 진실을 말씀드리겠다. 나는 항상 대표팀에 헌신해왔다. 이제는 포르투갈과 대표팀 모든 동료에게 행운이 있기를 바란다'고 밝혔다. 사실상의 '결별 선언'이다.

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로이터 연합뉴스

호날두의 대변인을 역할을 하는 피어스 모건이 참전했다. 영국의 '더선'은 6일 '모건은 호날두가 포르투갈대표팀을 떠난 이유는 헤수스 감독이 '텐 하흐식 행동'을 해 떠났다고 폭로했다'고 보도했다.

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호날두는 2022년 11월 방송인 모건과의 인터뷰를 통해 에릭 텐 하흐 감독을 공개 저격한 후 맨유와 결별했다. 모건은 헤수스 감독과 호날두가 "처음 두 경기에 출전하고, 다음 두 경기는 휴식을 취하기로 합의했다"고 전했다.

그리고 "첫 경기에서 호날두는 90분 동안 뛸 거라고 들었다. 그러나 67분 만에 교체됐으니 선수가 좀 화가 났다. 감독은 그에게 사과했고, 회장에게도 다시 한번 사과하며 이런 일이 일어나서는 안 됐다는 것을 직접 설명하겠다고 말했다"며 "그러나 그가 하는 짓은 정반대였다. 텐 하흐처럼 호날두를 깎아내리고 망신을 주려고 하면서, '모든 선수가 나에게 중요하다'는 등 온갖 소리를 늘어놓았다. 그런 행동이 호날두를 화나게 했다"고 설명했다.

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AFP 연합뉴스

모건은 또 "호날두에게 있어서 그것은 존중의 문제였다. 약속받은 것과 정반대의 일이 벌어졌고, 워밍업을 했는데도 출전하지 못한 것은 그에게 매우 무례한 처사였다. 결국 그는 '엿 먹어라(f*** you)'라고 말한 후 비행기를 타고 떠났다. 호날두의 주장은 감독이 기자회견에서 하는 말과 비공개적으로 하는 말이 정반대였다는 것"이라고 덧붙였다.

한편, 헤수스 감독은 "호날두가 원한다면 대표팀에 복귀할 것이다. 다음 소집 전에 얘기를 나눌 수도 있겠지만, 결국 결정은 호날두가 내리는 것이다. 그는 자신이 원하는 방식으로 대표팀 생활을 마무리해야 한다. 그 과정을 어떻게 할지 결정할 사람은 바로 그 자신이다. 첫 소집 때 나는 그에게 '경기에 뛰든 안 뛰든 팀에 있어야 한다. 필요한 선수'라고 말했었다. 나는 지금도 똑같은 말을 하고 있는 것"이라고 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com