사진캡쳐=warmup

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[스포츠조선 김대식 기자]비니시우스 주니오르에 대한 가짜 뉴스가 심각하다

스페인 마르카는 지난달 30일(한국시각) '선수 측근과 레알 마드리드 측은 인터넷상에 퍼진 이러한 무의미한 '가짜 뉴스'를 완전히 무시하고 있다'고 보도했다.

비니시우스 관련된 음모론은 선수의 외모와 관련이 있다. 2026년 북중미 월드컵 이후 비니시우스는 성형 시술을 진행했다. 도출됐던 턱 라인을 다듬는 '턱 하모니제이션'이라 불리는 미용 시술을 진행했다, 절개 수술 없이 턱과 턱선 주변에 필러를 주입해 하관 윤곽을 선명하게 다듬는 방식으로 진행된다.

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이후 비니시우스가 레알 마드리드에서 경기력이 좋지 않자 브라질에서 말도 안되는 음모론이 생성되기 시작했다. 비니시우스가 실제로는 살해를 당했고, 비니시우스와 닮은 꼴의 사람이 비니시우스인 척 경기를 뛰고 있다는 음모론.

(FILES) Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti speaks with Brazil's forward #07 Vinicius Junior during the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. With a renewed vote of confidence from coach Carlo Ancelotti in Vinicius Junior, Brazil will wrap up its friendly tour on October 3, 2026, against India, a tour that marked the beginning of its rebuild after the failure at the 2026 World Cup. Ancelotti voiced his support for Vinicius as ?a key player? for the future of the five-time world champions, despite the star?s poor start to the season with Real Madrid. (Photo by Pedro UGARTE / AFP)

마르카는 '브라질에서 돌고 있는 억지스러운 음모론에 따르면, 비니시우스가 의문의 상황에서 실종되었으며 레알의 축구 선수인 비니시우스가 광고 계약을 이행하기 위해 대역으로 교체되었다고 주장하고 있다'고 언급했다.

매체는 '일부 누리꾼들은 브라질의 비니시우스에게는 레알에 뛰던 비니시우스에게 있는 허벅지 문신이 없다는 점을 근거로, 브라질 대표팀 훈련 캠프 당시 호주전에서 목격된 선수가 진짜 비니시우스가 아니라고 주장하고 있다. 비니시우스의 외모 변화 역시 2026년 9월 브라질의 SNS 계정을 중심으로 주로 생겨난 이 억지스러운 음모론에 불을 지피는 역할을 하고 있다'고 설명했다.

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epa13279068 Brazil's Vinicius Jr.(R) in action during friendly soccer match between India and Brazil in Salt Lake Stadium, Kolkata, India, 03 October 2026. EPA/PIYAL ADHIKARY

심지어 비니시우스를 살해한 이들이 CIA, 로스차일드 가문(18세기 말 주요 은행 및 금융 기관을 설립한 유대-독일계의 영향력 있는 유럽 명문가), 그리고 엘리트들이라는 믿기 힘든 루머가 SNS상에서 퍼지는 중인 것으로 알려졌다.

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선수와 구단 측은 대응가치조차 없다는 판단을 내렸다. 마르카는 '선수 측근과 레알 구단 자체는 인터넷상에서 불거진 이 무의미한 '가짜 뉴스'를 철저히 무시하고 있다'고 언급했다.