'우즈벡의 김민재·우즈벡의 이강인' 보유한 칸나바로의 우즈벡, '3대장 체제' 한국과 팀 컬러 비슷…만만히 볼 상대 아니다

EPA연합뉴스

사진제공=대한축구협회

출처=우즈베키스탄 대표팀 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]모레노호가 오늘 맞붙는 9~10월 통합 A매치 마지막 상대인 우즈베키스탄(우즈벡·59위)은 얕볼 상대가 아니다.

우즈벡의 전반적인 팀 전력은 에콰도르(24위), 우루과이(20위), 베네수엘라(49위)에 비해 떨어진다는 평가이지만, 곳곳에 '탈아시아급' 선수가 포진했다. '월클 수비수'도 장착했다. 공격수 손흥민(LA FC), 윙어 이강인(아틀레티코 마드리드), 센터백 김민재(바이에른 뮌헨) 등 '3대장'을 앞세운 한국과 비슷한 팀 컬러다.

수비진에선 압두코디르 후사노프(맨시티)가 김민재급 입지를 자랑하고 있다. 후사노프는 지난해 이적료 4000만유로(약 602억원)에 맨시티 유니폼을 입고 주력 자원으로 활약하고 있다. 빠른 발과 안정적인 빌드업을 앞세워 펩 과르디올라 전 감독, 엔조 마레스카 현 감독의 총애를 받고 있다.

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지난 3경기에서 전방 압박, 공간 침투, 연계 플레이 등에서 낙제점에 가까운 평가를 받은 손흥민-오현규(베식타시) 투톱에겐 벅찬 상대로 여겨진다. 후사노프는 청대 시절부터 호흡을 맞춘 2004년생 동갑내기이자 1m90 장신에 왼발잡이인 자혼기르 우로조프(루빈 카잔)과 앞선 A매치 2연전에서 모두 짝을 이뤘다.

이탈리아 명수비수 출신으로 현역시절 월드컵 우승과 발롱도르를 차지했던 파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈벡은 모레노호와 마찬가지로 포백 기반의 전술을 꾸린다.

출처=우즈베키스탄 대표팀 SNS

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예의주시해야 할 선수는 또 있다. 튀르키예 클럽 이스탄불 바샥셰히르에 나란히 속한 1m90 장신 스트라이커 엘도르 쇼무도로프와 1m67 단신 플레이메이커 아보스베크 파이줄라예프다.

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쇼무도로프는 지난달 24일 이란과의 친선경기에서 멀티골을 쏘는 골잡이다운 면모로 3대1 승리를 이끌었다. 2015년부터 11년째 우즈벡 최전방을 지키는 그는 현재까지 A매치 96경기에 나서 47골을 기록하며 우즈벡 통산 최다골 기록을 스스로 경신하고 있다. 우즈벡 주장까지 맡고 있단 점에서 통산 58호골로 대한민국 통산 최다골 공동 1위를 달리는 한국 캡틴 손흥민과 비슷한 존재감으로 이해하면 쉽다. 게다가 쇼모도로프는 올해 튀르키예로 향하기 전에 제노아, AS로마 소속으로 이탈리아 세리에A 무대를 누볐다. 올 시즌 오현규가 활약 중인 튀르키예 쉬페르리그에서 6경기 6골을 기록하며 득점 공동 3위에 랭크했다.

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한국의 포백은 4~5일 이틀 연속 팀 훈련에 빠져 우즈벡전 결장이 유력시되는 김민재없이 쇼무도로프를 막아야 할 가능성이 크다. 이한범(클럽 브뤼헤)과 김태현(가시마)의 센터백 조합이 가동될 것으로 보인다.

후사노프가 '우즈벡의 김민재'라면, 파이줄라예프는 '우즈벡의 이강인'에 가깝다. 우즈벡 내에선 '축구 신동'으로 평가받았던 파이줄라예프는 공격 2선에서 창의성을 발휘하는 유형으로, 오른발잡이 왼쪽 윙어 자리가 주포지션이다. 지난 2023년 U-20 아시안컵 준결승에서 한국을 꺾고 최종 우승할 때 주역이다. 2023년 A대표팀에 발탁돼 지금까지 A매치 35경기를 뛰어 9골을 넣었다. 마지막 A매치 득점은 지난 6월에 열린 콜롬비아와의 월드컵 조별리그 경기였다. 모레노호는 파이줄라예프와 쇼무도로프의 연결고리를 끊으면 수비하기가 수월해질 전망이다.

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사진제공=대한축구협

월드컵에서 3전 전패 '광탈'의 아픔을 겪은 우즈벡은 이번 A매치 데이에 이란과 시리아를 각각 3대1과 4대1로 꺾고 높은 기세와 함께 한국을 찾았다. 모레노 감독은 5일 천안 코리아풋볼파크에서 진행한 인터뷰에서 "우즈벡의 월드컵 경기를 다 봤다. 칸나바로 감독은 굉장히 좋은 감독이라고 생각한다. 우즈벡은 4-4-2 혹은 4-3-3 포메이션을 구사한다. 굉장히 공격적이고, 압박도 잘하고, 역습에 특화된 팀이다. 상대를 존중하는 마음으로 경기에 임할 것"이라고 말했다.

한국은 모레노 임시감독 체제에서 에콰도르를 3대0으로 꺾었지만, 우루과이전에선 1대4로 대패했고, 베네수엘라를 상대로 0대0으로 비겼다. 3경기에서 1승 1무 1패로 부진한 상황에서 우즈벡을 만난다. 한국이 자랑하는 '3대장' 손흥민 이강인 김민재 체제가 흔들렸다. 경기는 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린다. 경기 종료와 동시에 해산한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com