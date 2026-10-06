국내 선수 최초 '10-10' 달성 이동경, '텐동경' 밈→'보건증' 발급, 매니저 변신…오프라인 팝업, 완벽 실체화

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[스포츠조선 김성원 기자]K리그의 새 역사를 쓴 이동경(울산)의 대기록을 팬들과 함께 축하하기 위한 특별한 이벤트가 열린다.

이동경은 지난달 12일 인천 유나티이드전에서 1골 1도움을 기록, K리그 국내 선수 최초로 두 시즌 연속 10-10(10골 10도움) 고지를 밟았다. 또 풀시즌 기준 울산 구단 최초의 '10-10 클럽'이라는 전인미답의 금자탑을 세웠다.

울산 구단은 12일 국내 1위 텐동 브랜드 '온센텐동' 광화문점에서 특별 팝업 행사 '텐동경이 튀겨주는 10-10(텐텐)동'을 개최한다. 울산은 "이번 행사는 단순한 요식업장 프로모션이 아닌, 구단과 브랜드의 위상에 걸맞은 'K리그 최초의 하이엔드 F&B 팝업'으로 기획됐다. 팬들 사이에서 대명사처럼 불리던 이동경의 닉네임 '텐동경' 밈(Meme)을 오프라인으로 완벽히 실체화했다"며 "매장 내외부 전체는 대기록 달성을 축하하는 시각 장식물과 구단 특별 에셋으로 화려하게 꾸며진다"고 밝혔다.

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울산은 17일 홈경기 종료 후 펼쳐지는 '빅크라운 라이브'를 앞두고, 서울 중심부에서 열리는 이번 행사를 통해 K리그의 뜨거운 열기를 한층 더 고조시킨다는 계획이다.

행사 당일 온센텐동 광화문점에서는 이동경의 대기록을 직관적으로 기념하기 위해 스페셜 메뉴 '10-10(텐텐)동'을 개발해 단 하루 한정 판매한다. 새우와 오징어로 이동경의 10골 10도움 대기록을 형상화한 이 스페셜 메뉴는 표고버섯, 단호박, 느타리버섯, 가지, 연근, 꽈리고추, 김, 타마고(수란)까지 총 10가지 재료를 한 그릇에 풍성하게 쌓아 올려 다채로운 맛과 볼거리를 동시에 살렸다.

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오전 11시부터 오후 1시까지 진행되는 팬 이벤트는 사전 예약자를 대상으로 1·2부로 나눠 운영된다. 사전 예약은 9일 낮 12시부터 네이버 예약을 통해 진행되며, 각 부별 50명씩 총 100명을 대상으로 한다.

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예약자를 위한 파격적인 혜택도 마련됐다. 예약자 전원에게는 이동경의 10-10 달성을 기념해 특별 제작된 '텐동경 스페셜 아크릴 디오라마'를 증정한다. 특히 울산 구단 유니폼을 착용하거나 공식 굿즈를 지참한 팬 가운데 각 부별 선착순 20명씩 총 40명에게는 이동경이 직접 사비로 '텐텐동' 식사비를 결제하는 역조공 이벤트를 진행한다.

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이동경은 팬들을 위해 일일 매니저로 변신해 매장 서빙, 팬 사인 업무를 직접 소화한다. 그는 완벽한 F&B 고객 응대와 위생 수칙 준수를 위해 사전에 보건증까지 발급받는 등 남다른 열정으로 행사를 준비하고 있다.

이동경은 "큰 기록은 비가 오나 눈이 오나 늘 곁을 지켜주신 팬 여러분 덕분에 가능했다"라며 "팬분들께 이 감사한 마음을 직접 전하고 싶어 일일 매니저로 나서게 됐다. 많이 찾아오셔서 함께 기록을 축하해 주시고, 제가 직접 서빙하는 텐동도 맛있게 드셔주시며 감사를 전할 기회를 주시길 바란다"고 소감을 전했다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com