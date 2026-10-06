"모레노호, 우즈벡전에서 유종의 미 거둘까" 프로토 승부식 118회차 발매…손흥민 A매치 최다골 도전

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열리는 축구 국가대표 친선경기 한국(홈)-우즈베키스탄(원정)전을 대상으로 프로토 승부식 118회차를 발매 중이라고 밝혔다.

프로토 승부식 118회차는 5일 오전 8시부터 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'에서 발매를 개시했다. 118회차는 6일 오후 11시에 마감되지만, 한국-우즈베키스탄전 대상 게임은 경기 시작 시간인 오후 8시까지 구매가 가능하다. 한국-우즈베키스탄전을 대상으로 하는 게임은 승무패(6672번), 핸디캡(6673~6674번), 언더오버(6675번), 축구 SUM(6676번) 등이다.

우즈베키스탄전은 로베르트 모레노 임시 감독 체제에서 치르는 9~10월 A매치 4연전의 마지막 경기다. 한국은 에콰도르전에서 3대0으로 승리한 뒤 우루과이전에서 1대4로 패했고, 베네수엘라전에서는 득점 없이 비겼다. 현재 1승1무1패를 기록 중이다.

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에콰도르전에서는 오현규와 손흥민, 이동경이 차례로 득점하며 모레노 감독의 데뷔전을 승리로 장식했다. 그러나 우루과이전에서는 전반에만 세 골을 허용하는 등 수비에서 어려움을 겪었고, 손흥민의 만회골에도 불구하고 패배를 기록했다.

베네수엘라전에서는 실점 없이 경기를 마쳤지만, 공격에서도 득점을 만들어내지 못했다. 우즈베키스탄전에서는 수비의 안정감을 유지하면서 공격 전개와 마무리의 완성도를 높일 수 있을지가 주요 관전 요소다.

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우즈베키스탄은 선수 시절 이탈리아 대표팀 주장으로 2006년 독일월드컵 우승을 이끈 파비오 칸나바로 감독이 지휘하고 있다. 선수 시절 세계적인 수비수로 활약한 그는 한국을 상대로 어떤 전술과 선수 조합을 선보일지도 관심을 모은다.

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남미 세 팀과의 맞대결을 마친 모레노 감독은 이번 경기에서 아시아팀을 상대한다. 모레노 감독이 선수 기용과 경기 운영에 어떤 변화를 줄지, 칸나바로 감독의 우즈베키스탄에 맞서 어떤 해법을 내놓을지 축구팬들의 관심이 모이고 있다.

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손흥민의 남자 선수 A매치 최다골 신기록 달성 여부도 주목된다. 우루과이전 득점으로 A매치 통산 58골을 기록해 차범근 전 감독과 어깨를 나란히 한 그는 이번 경기에서 골을 기록하면 역대 최다 득점 단독 1위에 오른다.

같은 경기를 대상으로 하는 축구토토 매치 28회차도 4일 오전 8시부터 발매 중이다. 매치 게임은 양 팀의 전반 득점과 최종 득점을 맞히는 게임으로, 6일 오후 8시까지 구매할 수 있다.

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한국스포츠레저 관계자는 "앞선 세 경기에서 서로 다른 결과를 거둔 대표팀이 우즈베키스탄전에서 어떤 변화를 보여줄지가 관전 포인트"라며 "프로토 승부식과 축구토토 매치는 같은 경기를 대상으로 하더라도 게임 방식이 다른 만큼, 각 게임의 특징을 살펴보고 자신에게 맞는 방식으로 참여해 주시기 바란다"라고 전했다.

프로토 승부식 118회차와 축구토토 매치 28회차의 자세한 게임 정보는 베트맨에서 확인할 수 있다. 대상경기 분석 정보는 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 살펴볼 수 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com