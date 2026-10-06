'충격 폭로' EPL 누볐던 23살짜리 공격수, '오일머니' 맛 보더니 "난 이미 부자인데 뛰긴 뭘 뛰어" 무개념 마인드 공개…사우디서 주급 5억 받아

출처=존 듀란 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]한때 유럽 무대를 주름잡을 것으로 기대됐던 존 듀란(23·벤피카)의 '무개념 마인드'가 공개됐다.

전 맨유 미드필더 프레드(아틀레치쿠 미네이루)는 최근 '찰라 팟캐스트'에 출연해 '라커룸을 함께 썼던 선수 가운데 가장 엉뚱하고 별난 선수가 누구냐'는 질문에 듀란을 지목했다. 브라질 출신 프레드와 콜롬비아 출신 공격수 듀란은 2025~2026시즌 전반기에 튀르키예 클럽 페네르바체에서 한솥밥을 먹었다. 듀란은 사우디아라비아 클럽 알 나스르 소속으로 페네르바체, 제니트(러시아)를 거쳐 지난 7월 벤피카(포르투갈)로 재임대를 떠났다. 자리를 잡지 못하고 이 리그, 저 리그를 옮겨다니고 있다.

프레드는 "듀란, 그 친구는 정말 아무것도 신경쓰지 않는다. 좋은 친구이긴 한데, 우리가 '훈련하자, 뛰자'라고 놀리면 '난 이미 부자니까 뛸 필요없어'라고 대답하곤 했다. 그가 제니트로 이적할 때 '이제 돈을 더 많이 벌겠네'라고 했더니 '많으면 많을수록 좋지'라고 하더라. 그래도 심성은 착한 친구라는 걸 알 수 있다"라고 웃음을 터뜨리며 이렇게 말했다.

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출처=존 듀란 SNS 캡쳐

EPA연합뉴스

듀란은 2023년 1월 미국 시카고 파이어(미국)에서 이적료 1475만파운드(약 260억원)에 애스턴빌라(잉글랜드) 유니폼을 입었다. 2023~2024시즌 컵대회 포함 8골(37경기)을 폭발하며 가능성을 입증한 듀란은 2024~2025시즌 전반기 12골(29경기)을 쏘며 유럽 빅클럽의 관심을 사로잡았다. 하지만 놀랍게도 듀란은 빌라 입단 2년만인 지난해 1월 '호날두 클럽' 알 나스르에 입단했다. 이적료 6400만파운드(약 1130억원)의 거액 앞에 빌라도 두 손 들었다. 보도에 따르면, 알 나스르에서 연봉 2000만유로(약 300억원), 주급 30만파운드(약 5억3200만원)를 받는 조건에 계약을 맺었다. 인생 역전을 이룰만한 액수다.

하지만 듀란은 호날두 중심의 팀에서 자리를 잡지 못하고 반년만에 임대를 떠났다. 그곳에서 프레드를 만났다. 프레드는 "알 나스르가 듀란에게 엄청난 조건의 계약을 안겨줬다. 아마 지금쯤이면 콜롬비아 나라 전체를 사들였을지도 모른다. 나를 정말 골치 아프게 했지만, 함께 지내는 건 대단히 즐거웠다. 좋은 공격수였다. 듣자 하니, 곧 딸이 태어날 예정이라던데, 그래서인지 좀 차분해진 것 같기도 하다. 그랬으면 좋겠다"라며 웃었다. 듀란은 올 시즌 벤피카 유니폼을 입고 12경기에서 2골을 기록 중이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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