한국인들이 좋아할 소식! 퍼거슨이 뽑은 맨유서 가장 영리했던 선수 2명…"능력 끌어내지 못한 내 실수"→5개 언어 구사한 '박지성 절친'

박지성(오른쪽)과 파트리스 에브라. 사진=UTD디스트릭트

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[스포츠조선 강우진 기자]과거 알렉스 퍼거슨 맨체스터 유나이티드 전 감독이 지도했던 선수 중 축구 외적으로 가장 영리한 2명을 꼽았던 사실이 재조명됐다.

영국 기브미스포츠는 6일(한국시각) '퍼거슨 감독은 잉글랜드 축구를 빛낸 선수들과 함께했지만, 맨유의 두 선수는 경기장 밖에서 보여준 지적인 능력으로 그를 놀라게 했다'고 보도했다.

퍼거슨은 27년의 맨유 생활에서 지도했던 선수 중 폴 스콜스를 가장 영리한 선수라고 평가했다. 퍼거슨이 언급한 것은 미드필더였던 스콜스의 놀라운 경기 이해도였다. 그러나 경기장 밖에서 가장 영리한 선수에 대해 이야기했을 때 퍼거슨이 꼽은 두 선수 중에는 스콜스가 없었다. 대신 그는 파트리스 에브라와 디에고 포를란을 꼽았다.

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매체는 '2014년, 감독 경력을 마무리한 지 1년이 지난 시점에 퍼거슨은 맨유에서 함께했던 선수들 가운데 가장 지적인 선수들에 대해 이야기했다'며 '그가 처음으로 언급한 선수는 프랑스 출신 레프트백 에브라였다'고 전했다.

사진=포스트 유나이티드

에브라는 맨유에서 8년을 보내는 동안 리그 최고의 풀백 중 한 명으로 자리매김했다. 프랑스 국가대표였던 그는 왼쪽 측면에서 보여준 왕성한 활동량을 앞세워 팀의 리그 5회 우승에 크게 기여했다. 특히 에브라는 맨유에서 활약했던 박지성과 절친 사이로 한국에 잘 알려져 있다.

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퍼거슨은 당시 인터뷰에서 "나는 항상 좋은 기억력을 가진 것을 축복이라고 생각해 왔지만, 파트리스 에브라는 정말 머리가 좋은 사람이다"며 "그는 5개 언어를 구사할 수 있었고 라커룸에서도 큰 도움이 됐다. 그의 아버지는 외교관이었는데, 그런 점이 드러났다"고 평가했다.

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또 퍼거슨은 우루과이 출신 공격수 포를란이 여러 언어를 유창하게 구사했던 것을 회상하기도 했다.

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그는 "포를란은 우리와 함께 있을 때도 정말 뛰어난 언어 능력을 갖추고 있었고, 5개 언어를 유창하게 구사할 수 있었다"며 "그가 세레소 오사카와 계약했을 때 들었는데, 그는 일주일 정도 미리 준비한 뒤 일본 언론과 5분간 일본어로 인터뷰를 했다고 한다. 정말 인상적인 일이다"고 말했다.

알렉스 퍼거슨 감독(왼쪽)과 디에고 포를란. 사진=풋볼 트윗

퍼거슨은 선수들을 내보내는 데 있어서 실수하지 않는 인물로 잘 알려져 있다. 그랬던 그도 포를란을 내보낸 것은 자신의 실수라고 인정했다.

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올레 군나르 솔샤르 맨유 전 감독은 퍼거슨과 나눴던 대화를 회상하면서 "선수들이 떠난 뒤 퍼거슨 감독과 선수들에 대해 대화를 나눴던 기억이 난다"며 "그때 퍼거슨 감독은 '디에고 포를란은 훌륭한 선수였다. 내가 그의 능력을 최대한 끌어내지 못한 것은 내 실수였다'고 인정했다"고 전했다.

포를란은 맨유에서 98경기에 출전해 17골 8도움을 기록하는 데 그쳤지만, 이후 스페인 라리가에서 정상급 선수로 이름을 날렸다. 퍼거슨 감독 역시 포를란을 매우 적은 이적료에 매각한 것을 후회한다고 인정한 것으로 알려졌다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com