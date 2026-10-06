눈물 흘리며 손흥민 축하했는데, 내년 방출 대상 '대충격'…토트넘 떠날 5인 명단 깜짝 공개

사진=제임스 매디슨 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]손흥민과 함께 유로파리그 우승의 기억을 눈물로 함께한 토트넘 홋스퍼의 부주장이 방출 대상에 오를 수 있다는 전망이 나온다.

영국 스퍼스웹은 6일(한국시각) '2027년에는 5명의 토트넘 홋스퍼 선수들이 방출 대상에 오를 수 있다'고 전했다.

2026~2027시즌을 앞두고, 토트넘은 다시 리그 상위권으로 돌아가 기존 강팀들과 경쟁하겠다는 의지를 분명히 했다. 그러나 시즌이 5경기밖에 지나지 않은 현재, 구단은 리그 최하위에 자리하고 있다.

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사진=손흥민 SNS 캡처.

토트넘의 문제는 여전하다. 전술적으로 경기의 주도권을 잡고 있음에도 공격 지역에서의 결정력이 부족하다. 찬스를 살리지 못하는 동시에 수비에서 계속 실수를 범하는 것도 문제다. 토트넘은 두 가지 문제를 모두 신속하게 해결해야 한다. 지난 여름 이적시장에서 많은 선수들이 새롭게 합류한 만큼 시즌 초반 눈길을 끌었다. 기존의 선수들은 분발하지 않는다면 정리될 위기에 있다.

입지가 위험한 선수 중 한 명은 매디슨이다. 그는 이번 시즌 아직까지 선발 출장이 없다. 2023년 토트넘에 합류한 이후 매디슨은 플레이메이커로서 팬들의 사랑을 받았다.

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매체는 '그의 토트넘 생활은 화려하게 시작됐다. 엔제 포스테코글루 감독 아래에서 보여준 활약은 토트넘이 오랫동안 필요로 했던 창의적인 선수처럼 보였다'며 '65경기에 출전한 매디슨은 17골과 16도움을 기록했다. 이 기록은 왜 토트넘 팬들이 그가 최고의 모습을 되찾기를 그토록 간절히 바라는지 설명해 준다'고 전했다.

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Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v Aston Villa - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - September 19, 2026 Tottenham Hotspur's James Maddison in action REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

그러나 그는 큰 부상으로 16개월을 전열에서 이탈했다. 2024~2025시즌 토트넘이 UEFA 유로파리그 우승 트로피를 들 때도 매디슨은 뛰지 못했다. 그럼에도 손흥민을 끌어안고 우승을 축하하며 펑펑 울던 그의 모습은 토트넘 팬들의 기억에 남아있다.

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문제는 앞으로의 출전 가능 여부다. 매디슨이 또다시 부상을 당하는 등 1군에서 장기간 꾸준히 출전하지 못한다면, 그의 토트넘 생활은 끝날 수도 있다. 그의 재기에 큰 기대를 걸고 있는 팬들에게는 실망스러운 일이 될 것으로 보인다.

한편, 매디슨 외에도 주요 공격수들이 방출 유력 후보에 올랐다. 토트넘의 득점력 부족에 대한 원인으로 지목되는 도미닉 솔란케와 마티스 텔이 대표적이다. 이들은 이번 시즌 적지 않은 출전 기회를 부여받고 있음에도 결정력을 보여주지 못하고 있다. 두 선수 모두 올해 내내 저조한 모습을 보인다면 가장 먼저 대체될 대상으로 꼽히고 있다. 이 밖에도 미드필더인 루카스 베리발과 코너 갤러거가 다음 시즌 구단을 떠날 후보로 지목됐다. 두 선수 모두 기복 없는 꾸준한 경기력이 요구된다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com