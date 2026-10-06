[우즈벡전]손흥민-이강인 안 무섭나, '랭킹 59위' 칸나바로의 패기, 韓 상대 '공격 맞불' 예고, "한국은 아시아 최강이지만…"

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[스포츠조선 윤진만 기자]파비오 칸나바로 우즈베키스탄(우즈벡) 축구대표팀 감독이 대한민국과의 친선경기에서 맞불 싸움을 예고했다.

칸나바로 감독은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 펼쳐지는 모레노호와의 A매치 친선경기 사전 기자회견에서 "한국은 거대하지만, 우리 기준을 낮춰선 안된다"며 공격적으로 나설 것이라고 강조했다.

이탈리아 명수비수 출신으로 현역시절 발롱도르를 수상하기도 했던 칸나바로 감독은 "난 우즈베키스탄 국가대표팀을 처음 맡은 날, 과감한 위험을 감수하지 않고 이전에 확립된 수비 질서를 유지하기로 했다"며 "2026년 북중미월드컵 이후 스타일을 근본적으로 바꿀 때가 왔다는 걸 확실히 느꼈다. 우리는 현재 이 선수들과 함께 새로운 전술적 개념을 연구하고 있다"라고 말했다.

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지난 월드컵에서 수비적인 파이브백 전술을 쓰고도 3전 전패를 당했던 칸나바로 감독은 월드컵 이후에 치른 A매치 2연전에서 포백 수비로 이란(3대1 승)과 시리아(4대1 승)를 연파했다. 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시감독이 4-4-2 전술을 활용하는 만큼 이번 맞대결은 포백 시스템간 충돌이 될 공산이 크다.

칸나바로 감독은 "나는 우즈벡 선수들이 어려서부터 결단력있고 공격적인 것에 자연스럽게 적응하는 것을 목격했다. 이 나라의 젊은이들은 매우 재능이 뛰어나다. 나는 공격적이고 강렬한 축구를 지지한다. 우리는 이 철학을 국가대표팀의 사고방식에 주입하고 있으, 그들의 잠재력을 시험할 준비가 되어 있다"라고 말했다.

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칸나바로 감독은 이번 9~10월 통합 A매치에 대표팀 경험이 전무한 영건 9명을 발탁했다.

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모레노 감독은 5일 천안 코리아풋볼파크에서 진행한 인터뷰에서 "우즈벡의 월드컵 경기를 다 봤다. 칸나바로 감독은 굉장히 좋은 감독이라고 생각한다. 우즈벡은 4-4-2 혹은 4-3-3 포메이션을 구사한다. 굉장히 공격적이고, 압박도 잘하고, 역습에 특화된 팀이다. 상대를 존중하는 마음으로 경기에 임할 것"이라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com