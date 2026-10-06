토트넘, 맨유에 기둥 뽑힌다! 이적료 1000억에 판더펜 영입 선두…수비 안정화 의지→"어떤 영입 제안도 단호하게 거절"

미키 반더벤. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 토트넘 홋스퍼의 에이스 수비수 미키 판더펜(25) 영입을 준비하고 있다.

영국 투더래인앤백은 6일(한국시각) '맨유가 토트넘 수비수 영입을 위해 1월에 7000만유로(약 1000억원)를 제안할 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다'고 보도했다.

앞서 풋볼인사이더의 피트 오루크 기자에 따르면 맨유는 판더펜의 영입 경쟁에서 선두 주자로 떠올랐다. 이번 이적설은 맨유가 시즌 중반 수비진을 근본적으로 개편하고, 수비 안정성을 크게 끌어올리려 한다는 의지를 보여준다.

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EPA연합뉴스

판더펜은 뛰어난 리커버리와 전술적인 판단, 그리고 볼을 소유한 상황에서의 침착함을 앞세워 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 상위권의 중앙수비수로 자리매김했다. 맨유는 높은 수비 라인을 구축하고 후방에서의 빌드업 능력을 개선하길 바라고 있어 판더펜의 능력을 이상적으로 바라보고 있다. 맨유 수뇌부는 판더펜 영입 경쟁에서 가장 앞서고 있으며, 7000만유로의 제안만으로도 토트넘의 반응을 끌어낼 수 있을 것이라 자신하고 있다.

토트넘에게는 악재다. 로베르토 데 제르비 토트넘 감독에게 판더펜을 잃는 것은 팀의 수비 조직력에 치명적인 타격이 될 수 있다. 데 제르비의 공격적이고 전방 압박을 기반으로 한 전술에서 빠른 속도가 장기인 판더펜의 이탈은 수비 뒷공간을 노출하는 위험을 초래한다. 판더펜은 토트넘에 합류한 이후 크리스티안 로메로와 훌륭한 파트너십을 구축했고, 줄곧 수비의 기둥 역할을 해왔다.

epa13281740 Micky van de Ven of the Netherlands suffers a hand injury during the UEFA Nations League soccer match between the Netherlands and Serbia in Eindhoven, the Netherlands, 04 October 2026. EPA/SONNY LENSEN

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결국 토트넘 입장에서는 판더펜을 매각할 이유가 없는 셈이다. 시즌 중반에 직접적인 리그 경쟁 상대에게 선수를 이적시키는 경우에는 상당한 프리미엄이 붙는다. 게다가 토트넘은 핵심 자산 중 하나인 판더펜을 매각해야 할 재정적인 압박도 전혀 없다. 판더펜은 토트넘과 장기 계약을 맺고 있으며, 토트넘에서의 생활에 완전히 만족하고 있다는 뜻을 밝힌 바 있다.

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투더래인앤백은 '토트넘 수뇌부는 시즌 중반에 들어오는 어떠한 영입 제안도 단호하게 거절할 것으로 예상된다'며 '토트넘은 트로피 획득과 UEFA 챔피언스리그 진출권 확보를 목표로 하고 있으며, 그런 상황에서 판더펜을 건드릴 수 없는 핵심 선수로 간주하고 있기 때문'이라고 설명했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com