이강인과 공격진 이끌 젊은 피 수혈 집중→남아공까지 뒤지는 AT 마드리드…45억에 모포켕 영입 경쟁 합류

레레보힐레 모포켕. 사진=사커젤라

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 어린 재능들을 발굴하는 작업을 통해 공격진 강화에 심혈을 기울이고 있다. 이강인을 도와 공격진에 에너지를 불어넣을 수 있는 선수들을 대거 영입할 수 있을지 기대를 모은다.

스페인 피차헤스는 6일(한국시각) '아틀레티코는 레레보힐레 모포켕 영입 경쟁에 뛰어들었다'며 '남아프리카공화국 출신의 왼쪽 윙어인 모포켕은 현재 위니옹 생질루아즈(벨기에)에서 시즌을 매우 좋은 출발로 시작했다'고 보도했다.

아틀레티코의 다음 이적시장 목표는 선수단의 모든 포지션을 보강하는 것이라고 한다. 유럽축구 이적시장 전문가 에크렘 코누르 기자에 따르면 아틀레티코 수뇌부는 남아프리카공화국 국가대표인 모포켕을 주시하고 있다. 그의 현재 시장 가치는 트랜스퍼마르크트 기준 300만유로(약 45억원)이며, 현 구단과의 계약은 2030년까지 체결돼 있다. 모포켕은 지난 2025년 7월 위니옹 생질루아즈에 입단했다. 그는 2026~2027시즌 초반 9경기에서 4골 1도움을 기록하며 공격적인 활약을 펼치고 있다. 그는 국가대표팀에서는 18경기에서 2골을 기록하고 있다.

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Viktoria Plzen's Slovak defender #03 Denis Vavro and Union SG's South African forward #38 Relebohile Mofokeng vie for the ball during the UEFA Europa League first round day 1 football match between FC Viktoria Plzen and Royale Union Saint-Gilloise in Plzen, Czech Republic, on September 17, 2026. (Photo by Michal Cizek / AFP)

아틀레티코 수뇌부가 그를 관찰하고 있는 가운데 첼시와 브라이턴, 그리고 나폴리가 모포켕 영입 경쟁에 뛰어들기 위해 선수에 대한 정보를 수집하고 있다고 한다. 아틀레티코는 모포켕을 왼쪽 측면 공격수로 활용하는 방안을 고려중이다. 아틀레티코는 이번 시즌 레알 마드리드에게 더비 경기에서 승리하면서 좋은 출발을 알렸다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서도 경쟁력을 키우길 원하는 만큼 로테이션 자원을 꾸준히 탐색 중이다. 지난 여름 이적시장에서 대대적인 보강을 이룬만큼 초기 영입 비용이 낮은 유망주들을 위주로 찾고 있다.

한편 위니옹 생질루아즈 이사회는 선수단의 전력 약화를 우려해 모포켕을 시즌이 끝날 때까지는 잔류시키기를 원하고 있다고 한다. 아틀레티코와 더불어 유럽 구단들이 모포켕에게 관심을 보인다면 그의 초기 이적료는 지금보다 상승할 가능성이 있다. 1000만유로(약 150억원) 이상까지 상승할 수 있다는 전망도 나온다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com