김민재→황인범 '작심 발언' 폭발…모레노 감독 "팀 내부 일은 팀 내부에서 해결" 선 그었다

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구대표팀이 심상치 않다. '중심축' 김민재(바이에른 뮌헨)와 황인범(포르투)이 작심 발언을 쏟아냈다.

한국은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기를 치른다. 9∼10월 치르는 A매치 4연전의 마지막 경기다. 한국은 앞서 에콰도르(3대0 승)-우루과이(1대4 패)-베네수엘라(0대0 무)와 1승1무1패를 기록했다.

분위기는 좋지 않다. 특히 베네수엘라를 상대로는 역대급 졸전을 벌였다. 팬들의 비난이 쏟아졌다. 선수들도 아쉬움을 참지 않았다. 김민재는 베네수엘라전 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. 황인범(포르투)도 "대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 가지 부분에서 변화돼야 하는 것들이 많은데 잘 안되는 것 같다"고 울먹였다. 1996년생 김민재와 황인범은 현재 한국 축구의 허리 역할을 하고 있다. 핵심인 두 선수가 아쉬움을 동시에 드러낸 것 자체가 상황의 심각성을 여실히 드러낸다.

Advertisement

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

로베르토 모레노 임시 감독은 일단 말을 아꼈다. 그는 5일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 기자회견에서 선수들이 베네수엘라전 이후 전술적 부분보다는 팀 내 소통이나 결속력 등에서 아쉬움을 드러낸 것 같다는 지적을 받았다. 모레노 감독은 "내 원칙 중 하나는 '팀 내부에서 일어나는 일은 팀 내부에서 해결해야 한다'는 것이다. 첫날 미팅에서 선수들한테 전달했던 내용이기도 하다. 경기 끝나고 선수들이 감정적으로 올라와 있는 상태라서 어떤 말이든 나올 수 있다. 하지만 문제가 있으면 나는 얼굴을 맞대고 내부적으로 해결할 것"이라고 했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

한편, 파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈베키스탄은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 59위로 한국(32위)보다는 낮다. 이번에 한국이 상대한 에콰도르(24위), 우루과이(20위), 베네수엘라(49위)보다 떨어진다. 역대 전적에서도 한국이 11승4무1패로 앞서있다. 하지만 만만한 상대는 아니다. 최근 이란(3대1 승)-시리아(4대1 승)를 연달아 눌렀다.

Advertisement

수비진에선 압두코디르 후사노프(맨시티)가 김민재급 입지를 자랑하고 있다. 후사노프는 연령별 대표 시절부터 호흡을 맞춘 2004년생 동갑내기이자 1m90 장신의 왼발잡이 자혼기르 우로조프(루빈 카잔)와 앞선 A매치 2연전에서 모두 짝을 이뤘다. 이스탄불 바샥셰히르(튀르키예)에서 뛰는 1m90 장신 스트라이커 엘도르 쇼무도로프와 1m67 단신 플레이메이커 아보스베크 파이줄라예프도 눈여겨 봐야 한다. 쇼무도로프는 우즈베키스탄의 주장이자 주포다. 그는 지난 2015년부터 A매치 96경기에 나서 47골을 넣었다. 우즈베키스탄 통산 최다골 기록을 스스로 경신하고 있다. 지난달 24일 이란과의 친선경기에서 멀티골을 기록했다. 파이줄라예프는 우즈베키스탄의 '축구 신동'으로 평가받았다. 오른발잡이 왼쪽 윙어 로 2023년 A대표팀에 발탁돼 지금까지 A매치 35경기를 뛰어 9골을 넣었다.

Advertisement

모레노 감독은 "칸나바로라는 굉장히 훌륭한 지도자가 이끌고 있다. 북중미 월드컵 경기도, 최근 평가전도 모두 확인했다. 4-4-2와 4-2-3-1을 중심으로 4-3-3까지 폭넓게 활용한다. 공격적이고 압박이 좋고 역습에 특화된 팀이다. 다른 팀과 마찬가지로 존중하는 마음으로 우즈베키스탄전에 임하겠다"고 다짐했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com