'전역모 쓰고 경례 세리머니' 金 병역 특례 논란…결국 해외 토픽으로 퍼졌다 '韓 거센 반발→사과 엔딩'

사진=SNS 영상 캡처

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 축구 아시안게임대표팀이 병역과 관련한 경솔한 언행으로 논란을 자초했다.

영국 언론 '텔레그래프'는 5일(이하 한국시각) '한국 축구대표팀 주장 이기혁(강원)과 팀 동료들이 아시안게임 우승 후 스포츠 스타들에 대한 특혜 논란을 불러일으켰다. 한국이 아시안게임 4연패에 달성한지 얼마되지 않아 이기혁과 양민혁(KVC 베스테를로), 박승수(뉴캐슬)는 논란에 휘말렸다'고 보도했다.

또 다른 언론 '디애슬레틱'도 '양민혁을 포함한 세 명의 한국 선수들의 발언이 논란이 됐다. 한국 내에서 운동선수들에게 주어지는 병역 특례 등과 관련한 논쟁에 다시 불이 붙었다. 선수들의 행동은 SNS에서 거센 반발을 불러일으켰다. 세 선수 모두 사과했다'고 전했다.

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슈팅 시도하는 양민혁 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 한국 양민혁이 슈팅을 시도하고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성(스완지 시티)의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에 이어 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 이번 금메달로 이민성호 23명 중 군필자인 이영준(그라스호퍼) 이승원(강원) 김준홍(수원 삼성)을 제외한 20명이 병역 특례 혜택을 받게 됐다.

사진제공=대한축구협회

문제가 발생했다. 이기혁은 금메달을 목에 건 뒤 "군대 안 간다"고 했다. 양민혁은 경기 뒤 인터뷰 중 '축구가 보통 트로피를 많이 들고 메달을 받는 경우는 거의 없는데 메달을 받으니 어떠세요?'라는 질문을 받았다. 그는 "이런 메달이냐, 이런 트로피냐 이런 거는 정말 중요치 않았다고 생각하고 정말 우리가 보상받는 거는 군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했던 것 같다"고 답했다. 박승수는 전역모를 쓰고 경례까지 한 영상이 퍼지면서 비난이 폭발했다. 결국 선수들은 SNS를 통해 사과문을 게재하며 반성했다. 하지만 상황은 쉽게 가라앉지 않는 모습이다. 해외 언론을 통해 대대적으로 알려졌고, 정치권에서도 병역 특례 제도를 손봐야 한다는 얘기가 나오고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com