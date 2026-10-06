'도요타 대첩' 이민성 감독, "군대 안 갑니다" 선수단 병역 면제 논란에 기자간담회 전격취소…"취지와 목적 온전히 살리기 어려워"

출처=대한축구협회 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]우여곡절 끝에 한국 축구에 금메달을 안긴 '도요타 대첩' 이민성 U-23 축구대표팀이 병역 논란에 예정된 기자회견을 취소했다.

이 감독은 애초 7일 기자간담회를 열어 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 마친 소감과 향후 계획 등을 허심탄회하게 밝히는 시간을 가질 계획이었다. 이민성호는 지난 3일 일본 도요타에서 일본을 1대0으로 꺾고 대회 4연패를 차지했다.

하지만 이 감독과 선수들에게 박수갈채가 쏟아지던 결승전 당일, 일부 선수의 병역 관련 경솔한 언행이 도마에 올랐다. 19세 신성 박승수(뉴캐슬)는 팬이 건넨 전역모를 쓴 셀카 사진을 자랑하듯 SNS에 올렸고, 주장 이기혁(강원)과 양민혁(베스테를로)은 각각 "군대 안 간다", "금메달보단 군 면제만 바라봤다"라는 발언으로 물의를 일으켰다. 정치권까지 비판에 가세하면서 논란은 걷잡을 수 없이 커졌고, 병역특례 제도를 손질해야 한다는 목소리가 거세졌다. 발을 절뚝거리는 '릴스'를 올려 오해를 산 최우진(전북)까지, 네 명의 선수가 줄지어 사과문을 올렸다.

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사진=박승수 인스타그램 캡쳐

이 감독은 이러한 분위기에서 금메달 성과에 대해 언급하기엔 시기적절하지 않다고 판단, 결국 기자간담회를 잠정 연기한다. 이 감독측 관계자는 6일 오후 "이 감독이 그동안 팀을 이끌며 기울여온 노력과 과정, 감독으로서의 생각과 이야기에 집중하여 더 진솔하게 소통하는 자리를 마련하고자 했다"며 "다만 최근 선수단과 관련해 병역 이슈가 불거지면서, 현재 분위기에서는 당초 계획했던 기자간담회의 취지와 목적을 온전히 살리기 어렵다고 판단했다. 이에 부득이하게 기자간담회를 잠정 연기하고자 한다"라고 밝혔다.

이어 "관련 상황이 어느정도 정리된 이후, 이 감독과 팀의 이야기에 보다 충실하게 집중할 수 있는 시점에 다시 간담회를 마련하도록 하겠다"라고 덧붙였다.

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지난 2025년 아시안게임 및 올림픽 대표팀 감독으로 선임된 이 감독은 지난 1년여간 부진한 대회 성적, 무색무취 전술 등으로 크고 작은 비판에 시달렸지만, 이번 아시안게임 금메달을 통해 대반전을 일궜다.

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이 감독은 박승수가 전역모를 쓰고 셀카를 찍은 그 라커룸에서 선수, 스태프들을 향해 90도 인사를 해 큰 울림을 안겼다. 그는 "안 좋은 경기력으로 비판도 받았지만, 이 대회는 결과가 가장 중요한 대회였다. 내 나름대로 목적을 달성했다"며 "나 때문에 많은 관심을 받지 못한 상황에서 금메달을 이룩한 선수들에게 고맙다고 말해주고 싶다"라고 말했다.

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이 감독은 지난 아시안게임을 끝으로 계약이 종료돼 FA 신분이 됐다. 애초 2028년 LA올림픽 본선까지 도전할 계획이었으나, 지난 1월 U-23 아시안컵에서 부진 끝에 4위에 그치는 굴욕을 겪은 뒤 올림픽은 다른 지도자에게 맡기고 아시안게임에만 집중하는 쪽으로 교통정리가 이뤄졌다. 김은중 감독이 올림픽 대표팀 지휘봉을 건네받아 LA행을 준비하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com