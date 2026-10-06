"의기양양 자랑하더니…" BBC도 대서특필, 이런 망신이 있나…"군대 안간다!" 金 빛바랜 경솔 발언 '일파만파'

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 금메달의 가치를 한 순간에 나락으로 떨어뜨린 경솔한 발언이 결국 지구 반대편까지 소개됐다.

영국 BBC는 6일(한국시각) 2026 아이치-나고야 아시안게임 금메달 직후 군 면제 발언으로 물의를 일으켰던 이기혁(강원)의 대국민 사과 소식을 전했다. BBC는 '한국 대표팀 주장 이기혁이 아시안게임 금메달 획득 후 의무 군복무를 면제 받았다고 자랑한 것에 대해 사과했다'고 전했다.

BBC는 국내 보도를 인용해 '한국 남성은 28세 이전 18~21개월 사이 현역 군 복무를 의무적으로 수행해야 한다'며 '한국 정부는 아시안게임 우승자와 올림픽 메달리스트에게 한 달도 채 안되는 기초군사훈련을 제외한 병역 혜택을 준다'고 소개했다. 이어 '골프 선수 톰 킴(김주형) 역시 아시안게임 금메달로 군 복무를 면제 받았다'며 '이전에 혜택을 받은 선수로는 토트넘 홋스퍼에서 뛰었던 손흥민이 있다. 그는 아시안게임 우승 후 3주만 복무한 바 있다'고 덧붙였다.

Advertisement

출처=박승수 인스타그램

사진=SNS 영상 캡처

이민성 감독이 이끌었던 아시안게임 대표팀 선수들의 발언은 큰 비판을 받고 있다. 일본에 1대0 승리를 거두며 금메달을 목에 건 뒤 "군대 안 갑니다", "군 면제라는 보상이 있으니까 그거 하나만 보고 경기를 했다" 등의 발언으로 논란을 일으켰다. 여기에 훈련소 근처에도 가보지 않은 선수가 전역모를 쓰고 '경례 세리머니'를 펼쳐 화를 키웠다. 결국 주장 이기혁이 4일 귀국 직후 "주장인 만큼 말의 무게를 생각하고 얘기했어야 했다. 국방의 의무를 쉽게, 가볍게 여긴 건 아니다"라고 고개를 숙였다. 대한축구협회 역시 "일부 선수들의 경솔한 언행과 인터뷰로 많은 국민 여러분과 현역 장병들께 실망과 상처를 안긴 점 깊은 사과드린다. 국가대표 소양 및 윤리 교육을 강화해 국민 정서와 사회적 눈높이를 벗어나지 않는 선수단 품행 관리를 위해 노력하겠다"고 했다.

그러나 이들이 쏘아 올린 논란은 병역 특례 혜택 적용 존폐 여부까지 번지고 있다. 정치권 뿐만 아니라 일반 팬들까지 1973년부터 시행돼 온 제도 개선이 필요하다는 의견을 내고 있다. 결국 국방부가 유감의 뜻을 밝히며 예술-체육 요원을 포함한 보충역 감축-폐지를 국방개혁 기본계획에 반영해 추진할 계획을 드러낸 상황이다. 축구협회는 이날 예정돼 있던 이민성 감독의 기자회견 일정을 취소했다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com