대단하다! "군면제만 보고 뛰었다" 발언 논란, 53년 병역 특례 없앤다...국방부 "예술·체육요원 감축·폐지 추진"

출처=박승수 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]결국 폐지 엔딩으로 향하는 분위기다.

군면제 실언 파문이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 국방부는 최근 논란이 되는 예술·체육 분야 병역특례 제도와 관련, 궁극적으로 예술·체육 요원을 포함하는 보충역 감축·폐지를 국방개혁 기본계획에 반영해서 추진할 계획을 갖고 있다"고 밝혔다.

정빛나 국방부 대변인은 6일 정례브리핑에서 "병역의무자 간 형평성과 공정성, 병역자원 감소 상황, 국민적 공감대 등을 종합적으로 고려"하겠다며 이같이 언급했다.

Advertisement

정 대변인은 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 축구 국가대표팀 일부 선수의 병역특례 관련 언행에 대해 "일부 스포츠계에서 나온 언행에 대해 국방부 입장에서 굉장히 유감스럽게 생각한다"고 말하기도 했다. 그는 "병역 의무는 우리 사회 모든 구성원이 함께 존중하고 숭고하게 생각해야 할 신성한 의무"라며 "병역 의무의 가치를 보다 더 소중하게 여길 수 있는 사회문화가 정착되기를 간절히 바라는 입장"이라고 강조했다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 오후 7시30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 2026년 아이치-나고야 대회까지 4연속 남자 축구 우승을 달성했다. 특히 이번 대회 포함, 최근 3번의 대회에서 모두 결승에서 일본을 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 이번 대회는 특히 일본의 심장부에서 거둔 승리라 더욱 의미가 있었다.

Advertisement

이를 통해 선수단 23명 중 20명이 병역 면제 혜택을 받게 됐다. 이들은 군에 입대하는 대신 추후 4주 기초군사훈련을 받은 뒤 2년10개월 동안 예술·체육요원으로 복무하게 된다. 정확히는 예술·체육요원 편입이다.이를 통해 이미 군문제를 해결한 이영준(그라스호퍼) 김준홍(수원) 이승원(강원)을 제외하고 선수단 23명 중 20명이 병역 혜택을 받게 됐다. 이들은 군에 입대하는 대신 추후 4주 기초군사훈련을 받은 뒤 2년10개월 동안 예술·체육요원으로 복무하게 된다. 엄밀히 말하면 예술·체육요원 편입이다.

Advertisement

문제는 경기 후 발생했다. 병역혜택을 받은 일부 선수들의 경솔한 행동이 논란이 됐다. '주장' 이기혁(강원)은 경기 직후 방송 인터뷰에서 "9일 뒤에 군대 갈 뻔했다. 이제 군대 안 간다"며 금메달을 들고 환호했다. 양민혁은 "메달이냐 트로피냐가 중요하지 않았다. 군 면제라는 보상이 있어서 그거 하나만 보고 경기를 했다"고 발언했다. 2007년생 막내 박승수는 자신의 SNS에 전역모를 쓰고 기뻐하는 사진을 올렸다.

Advertisement

곧바로 이들은 엄청난 비판을 받았다. 후폭풍은 대단했다. 정치권까지 나설 정도였다. 안철수 의원은 SNS를 통해 "아시안게임 군면제 이제 재고해야 한다"고 밝혔다. 안 의원은 "축구 대표팀 일부 선수의 발언이 가관이다. 군대가 혐오시설인가"라며 "국가대표로 태극마크를 달고 뛰는 선수들의 의식이 이 정도라니, 너무나 참담하다"고 말했다. "국가를 욕보이고 군대를 혐오하는 국가대표에게 군 면제는 가당치도 않다"고 주장했다.

가뜩이나 병역 혜택에 대해 곱지 않은 시선을 보냈던 여론에 기름을 부었다.

Advertisement

유승민 대한체육회장 역시 입장을 표명했다. 그는 대회 결산 기자회견에서 "선수들의 발언이나 행동을 다 통제할 수는 없지만 선수촌에서 국가대표로서 갖춰야 할 소양에 대한 교육을 더 강화하겠다"고 약속했고, 귀국 해단식서도 "일부 선수들의 경솔한 발언으로 상처받으신 국민 여러분과 국군 장병 여러분께 체육회를 대표해서 심심한 사과의 말씀을 드린다"고 사과했다.

결국 축제의 장이 될 귀국장에서 이들은 고개를 숙여야 했다. 이기혁은 이날 귀국 후 공항에서 "말의 무게를 더 생각했어야 했다. 다만 국가대표를 결코 가볍게 여기지 않았다. 병역을 신경 쓰기보다 국가대표로 책임감을 갖고 있다"면서 "발언에 대해 선수들 모두 반성하고 있다"고 사과했다.

양민혁도 '여러 동기부여 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다. 의도가 어땠는지와 관계없이 많은 분이 불편함을 느끼셨고 국가대표로서 금메달의 의미를 가볍게 생각하는 것처럼 보이게 만든 것은 분명 제 잘못'이라고 SNS에 글을 올렸다. SNS에 전역모 사진을 삭제한 박승수도 '결승전 직후 올린 사진과 관련해 사과를 드린다. 경기 직후 팬분께서 주신 모자를 받아 썼는데, 그 모자의 의미에 대해 깊이 생각하지 못했다"며 "국방의 의무를 수행하고 계신 분들을 조롱하거나 노고를 가볍게 생각하는 마음은 절대 없었다'고 밝혔다.

Advertisement

대한축구협회 역시 '4연속 금메달이라는 성과에 기쁨을 주체할 수 없던 나머지 일부 선수들의 경솔한 언행과 인터뷰로 많은 국민 여러분과 현역 장병들께 실망과 상처를 안긴 점 깊은 사과의 말씀을 전한다'며 '선수단은 대한민국 남자라면 특별한 사정이 없는 한 모두가 짊어져야 할 병역의 의무 무게감을 잘 인지하고 있다. 오해를 불러일으킬 만한 발언과 행동으로 국민들께 불편함을 안긴 것에 대해 깊이 뉘우치고 있다'고 사과했다.

이어 '선수들은 이번 결과로 얻어진 혜택에 대해 깊이 감사하고 있다. 향후 예술체육요원에게 주어지는 책무를 성실히 이행할 계획'이라며 '협회 또한 이번 사례를 계기로 더더욱 국가대표 소양 및 윤리교육을 강화하여 국민 정서 및 사회적 눈높이를 벗어나지 않는 선수단 품행 관리를 위해 노력하겠다'고 덧붙였다.

해외 언론도 주목했다. 영국 '텔레그래프'는 5일(한국시각) '대한민국 국가대표팀 주장이 병역 면제를 조롱했다'며 '이기혁과 팀 동료들이 아시안게임 우승 후 스포츠 스타들에 대한 특혜 논란을 불러일으켰다'고 전했다. 이어 '아시안게임 4연패에 달성한지 얼마되지 않아 이기혁과 양민혁, 박승수는 경기 종료 휘슬이 울린 지 몇 시간 만에 논란에 휘말렸다"고 보도했다.

같은 날 글로벌 매체 '디 애슬레틱'도 '양민혁을 포함한 세 명의 한국 선수들의 발언이 논란이 되어 한국 내에서 운동선수들에게 주어지는 병역 특례 등과 관련한 논쟁에 다시 불이 붙었다'고 했다.

이어 '선수들의 행동은 SNS에서 거센 반발을 불러일으켰고, 한국에서는 운동선수에 대한 예외 조치의 타당성과 적절성에 대한 논쟁에 다시 불이 붙었다'며 '세 선수 모두 사과했으며, 양민혁은 인스타그램 게시글을 통해 금메달을 결고 당연하게 여긴 것이 아니라고 강조하면서도 병역 면제가 대회에서의 성공을 위한 여러 동기 중 하나였다고 인정했다'고 설명했다.

앞서 일본의 겟사커는 '아시안게임 4연패에 달성한 한국 대표팀이 병역 면제 관련 발언으로 자국의 많은 비판을 받고 있다'고 전했다. 이 매체는 자세한 내용을 전하며 '대한축구협회까지 나서 사과의 뜻을 전했다'고 보도했다.

사진=박승수 SNS 캡처

예술·체육 분야 병역특례 제도를 손봐야 한다는 주장이 잇따르고 있는 가운데 결국 정부까지 나섰다. 정부는 현역 자원이 급속도로 줄어드는 상황에서 보충역 인력 규모를 조정해 나가는 제도 개선안을 현재 수립 중인 새로운 국방개혁 기본계획에 포함하는 방안을 검토해 왔다.

홍소영 병무청장도 지난 8월 인터뷰에서 "국방개혁 기본계획에 보충역 제도의 단계적 감축·폐지를 전체적으로 어떻게 할 것인지가 담기며 최종 검토 단계에 있다"고 말했다. 특히 이중 예술·체육요원 제도와 관련해 "예술요원은 권위 있는 대회를 중심으로 (편입 인정) 대회를 축소하고, 편입 기준도 단계적으로 정비할 필요가 있다는 기본 방향에는 문화체육관광부와 공감했다"고 언급했다.

이번 논란으로 53년간 이어진 예술·체육 분야 병역특례 제도의 전환점이 다가 왔다. 전성기가 짧은 운동 선수의 특성상 젊은 시기에 군 문제를 해결하고 해외에서 커리어를 이어갈 수 있는 병역 특례는 그야말로 큰 혜택이었다. 이를 통해 손흥민, 박찬호, 이강인 등이 날개를 펼 수 있었다. 손흥민은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 금메달 후 병역 특례와 관련한 질문을 받자 "사실 그런 것보다 여긴 우승하러 간 대회고, 그런 거를 저는 항상 목표로 했고, 선수들한테도 그런 거를 제일 먼저 얘기해 줬던 것 같다"고 말했다. 국민들 역시 지지해줬다.

하지만 최근 들어 K팝 등이 세계를 강타하며 아시안게임 금메달로 국위선양을 했다고 볼 수 있느냐는 국민 여론이 나오기 시작했고, 이번 사태로 돌이킬 수 없는 흐름으로 이어지는 모습이다. 실제 국방부가 '감축·폐지'라는 방향을 공식적으로 꺼내들며 체육계 역시 변화의 가능성을 외면할 수 없게 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com