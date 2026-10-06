'정말 물건이네' 18살 축구신동 김예건, U-21 경기서 40m 폭풍질주 솔로골 '쾅'…'올림픽 준비' 김은중 감독 '눈도장'

출처=츠르베나 즈베즈다 홈페이지 캡쳐

코리아풋볼파크/ MU21 대표팀/U21이하/올림픽 대표팀/ 김은중호 첫 소집훈련/국내 소집훈련/ 김은중 감독/ 사진 홍석균

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[스포츠조선 윤진만 기자]'18세 유럽파' 김예건(츠르베나 즈베즈다)이 자신이 왜 축구 신동으로 불리는지를 실력으로 증명했다.

대한민국 21세이하(U-21) 축구대표팀 공격수 김예건은 6일(한국시각) 호주 뉴사우스웨일스주 고스포드에 위치한 폴리텍 스타디움에서 열린 호주 U-21 대표팀과의 친선경기에서 1-0으로 앞선 전반 36분 추가골을 뽑았다.

하프라인 우측 근처에서 수비수의 전진패스를 받은 김예건은 감각적인 퍼스트 터치로 상대 선수 두 명을 따돌린 후 단숨에 상대 페널티 박스까지 폭풍질주했다. 박스 안에서 침착하게 방향을 틀어 수비수를 제친 뒤 반박자 빠른 왼발슛으로 골망을 갈랐다.

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1차 압박을 벗겨내는 영리함, 경기 시작 35분이 지난 시점에도 40m를 전력질주할 수 있는 에너지, 박스 안에서 보인 침착함, 상대 골키퍼의 템포를 뺏는 반박자 빠른 슈팅까지, 18세의 선수가 펼친 플레이라곤 믿기지 않는 하나의 작품을 완성했다.

2008년생인 김예건은 2005~2006년생 위주의 김은중호에서 막내를 담당하고 있다. 미드필더 손정범(서울)과 함께 '유이'한 십 대 선수로 이번 호주 원정에 동행한 김예건은 2028년 LA올림픽 본선 진출을 꾀하는 김은중 감독 앞에서 개인의 힘으로 골망을 흔들 수 있는 능력을 유감없이 발휘했다. U-17 레벨에서 활약하던 김예건은 U-20을 거치지 않고 곧바로 U-23팀으로 월반해 데뷔골을 맛봤다.

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이날 김 감독은 지난 3일 같은 장소에서 열린 호주와의 첫번째 평가전(2대1 승)과 비교해 대폭 로테이션을 가동했다. 1차전에서 후반 교체로 출전한 김예건은 이날 전민규(성남) 성예건(부천) 손정범 등과 함께 선발로 나서 36분만에 진가를 발휘했다.

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전반 12분 성예건의 그림같은 중거리슛으로 앞서간 한국은 김예건의 추가골로 스코어를 2-0으로 벌리며 앞서나갔다. 전반 추가시간 5분 디 피지오에게 만회골을 내주며 전반을 2-1로 마쳤다.

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하지만 한국은 1골 리드를 지키지 못하고 후반 28분 아콘에게 동점골을 내주며 2대2로 비겼다.

김은중호는 지난 3일 경기에선 윤도영(마그데부르크)의 원맨쇼 덕에 2대1 승리했다. 윤도영은 그림같은 침투패스로 하정우(수원FC)의 선제골 기점 역할을 했고, 1-1 동점 상황에서 직접 얻은 페널티킥을 침착한 파넨카킥으로 연결해 팀에 승리를 안겼다.

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한국은 두 차례 친선경기를 1승 1무로 마무리했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com