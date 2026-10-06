[우즈베키스탄전 현장라인업]'축구화 패대기' 김민재 완전 OUT→'울먹인' 황인범 벤치…최악의 韓 축구, 손흥민X이강인 선발→6명 대대적 교체

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[용인=스포츠조선 김가을 기자]김민재(바이에른 뮌헨)가 완전 제외됐다.

로베르토 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기를 치른다. 9∼10월 치르는 A매치 4연전의 마지막 경기다.

한국은 이번에도 4-4-2 포메이션이다. 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)이 공격을 이끈다. 중원엔 황희찬(샬케) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 자리한다. 포백엔 조현택(울산) 김태현(가시마) 이한범(클럽 브뤼헤) 김태현(전북)이 위치한다. 골문은 조현우(울산)가 지킨다. 직전 베네수엘라전과 비교해 무려 여섯 자리가 바뀌었다.

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'수비 핵심' 김민재는 최종 명단에 아예 이름을 올리지 않았다. 김민재는 부상으로 우즈베키스탄전 훈련이 불투명했다. 5일 대표팀 관계자는 "김민재는 이틀 연속 따로 회복훈련을 했다. 큰 부상이 있어 소집 해제될 정도는 아니다. 하지만 그동안 치른 경기가 많아 피로가 쌓인 듯하다"고 설명했다. 김민재는 실내에서 개인 훈련을 했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 슛팅을 ?摠 후 아쉬워하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

반전이 절실하다. 한국은 모레노호는 출범 첫 경기에서 에콰도르를 3대0으로 잡았다. 하지만 우루과이에 1대4로 참패했고, 베네수엘라와는 역대급 졸전 끝 0대0으로 비겼다. 결국 '수비 핵심' 김민재는 베네수엘라전 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. 황인범(포르투) 역시 "대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 가지 부분에서 변화돼야 하는 것들이 많은데 잘 안되는 것 같다"고 울먹였다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 모레노 감독이 그라운드를 바라보고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈베키스탄은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 59위로 한국(32위)보다는 낮다. 이번에 한국이 상대한 에콰도르(24위), 우루과이(20위), 베네수엘라(49위)보다 떨어진다. 역대 전적에서도 한국이 11승4무1패로 앞서있다. 하지만 만만한 상대는 아니다. 최근 이란(3대1 승)-시리아(4대1 승)를 연달아 눌렀다.

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용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com