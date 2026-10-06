"머리 처박고 뛰어야" 김민재 말대로 될까...손흥민-황희찬-이강인-오세훈인데, 모레노호 에너지 레벨 우려

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 양팀이 0대0 무승부로 경기를 마쳤다. 손흥민이 팬들에게 인사?f 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

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[스포츠조선 김대식 기자]에너지 레벨을 끌어올릴 수 있는 명단일까.

로베르토 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기를 치른다. 9∼10월 치르는 A매치 4연전의 마지막 경기다.

한국은 이번에도 4-4-2 포메이션이다. 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)이 공격을 이끈다. 중원엔 황희찬(샬케) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 자리한다. 포백엔 조현택(울산) 김태현(가시마) 이한범(클럽 브뤼헤) 김태현(전북)이 위치한다. 골문은 조현우(울산)가 지킨다.

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많은 시도가 있는 명단. 하지만 기대보다는 우려가 앞선다. 김민재가 원하는 모두가 머리 박고 뛰는 축구가 될까. 지난 에콰도르전 후 김민재는 팀의 에너지 레벨이 너무 낮다고 강하게 지적했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

"내가 수비수들만 불쌍하다고 했었는데, 전체적으로 (선수 모두가)많이 뛰어야 한다는 말이 하고 싶었다. 단순히 km(활동거리)를 얘기하는 게 아니라, 경합을 해서 이겨야 하고, 90분 내내 싸워야 한다고 말하는 것이다. 주변에 있는 선수들이 세컨볼을 잡고 그러다 보면 팀 퀄리티가 올라간다. 밖에서 어떤 이야기가 나오든, 팀이 하나가 될 수 있다는 생각에 그렇게 말한 것이다. 몇 년 동안 그런 문제가 일어나고 있다"고 강하게 지적했다. "팀의 완성도를 끌어올리기 위한 해법은 머리를 처박고 악착같이 뛰는 것밖에 없다"며 모든 선수들이 팀을 위해 뛰어달라고 주문했다.

1대4로 패배한 우루과이전과 경기력에 문제가 많았던 에콰도르전의 문제점은 전방 압박이 완전히 실패했다는 점이다. 손흥민-오현규로 구성된 최전방의 에너지 레벨이 살아나지 않았다. 손흥민-오현규 라인만 문제가 있다고 말하는 건 아니다. 그러나 두 선수는 모든 경합에 몸을 아끼지 않고 뛰어들고, 90분 내내 강한 강도의 스프린트를 하는 유형은 아니다. 이강인 역시 공을 가지고 있지 않을 때, '죽어라 뛰는' 모레노 감독 스타일 축구에 썩 적합하지 않은 모습,

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인, 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

선발로 다시 돌아왔지만 지난 우루과이전에서 45분 만에 교체된 황희찬 역시 마찬가지. 에너지 레벨이 높았던 김민수가 황희찬 대신 들어와 경기 분위기를 바꾼 이유는 분명했다.

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오현규 대신 오세훈이 투입되는 변화로 선수들부터 목소리를 낸 에너지 레벨이 잘 살아날 수 있을까. 축구는 공격만 하지 않는다. 수비를 잘하는 팀이 우승한다는 스포츠계 격언이 제일 잘 통하는 종목이기도 하다. 우즈베키스탄이 전력상 한국보다 떨어지는 팀이라고 해도, 전방 에너지 레벨은 크게 우려되는 게 사실이다. 우려를 바꾸려면 선수들이 경기장에서 증명하면 된다.