"'머리 처박고' 열심히 뛰어!" '축구화 패대기' 김민재 분노 통했나…손흥민 59호골 새 역사 韓, 우즈베키스탄에 1-0 리드[전반리뷰]

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김가을 기자]손흥민이 대한민국 축구의 역사를 다시 썼다. A매치 59번째 득점에 성공하며 환호했다.

로베르토 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기를 치르고 있다. 전반은 한국이 1-0으로 리드했다.

한국은 4-4-2 포메이션을 활용했다. 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)이 공격을 이끌었다. 황희찬(샬케) 박진섭(저장) 이재성(마인츠) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 허리에 위치했다. 포백엔 조현택(울산) 김태현(가시마) 이한범(클럽 브뤼헤) 김태현(전북)이 자리했다. 골문은 조현우(울산)가 지켰다. 직전 베네수엘라전과 비교해 무려 여섯 자리가 바뀌었다.

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우즈베키스탄은 4-1-4-1 전술이었다. 쇼무로도프가 원톱으로 출격했다. 파이줄라예프, 모즈고보이, 가니예프, 함다모프가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 할로베코프가 출전했다. 수비는 나스룰라예프, 우조로프, 후사노프, 카리모프가 담당했다. 골키퍼 장갑은 네마토프가 착용했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체아웃된 김민재와 황인범이 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

한국의 가장 큰 변화는 '수비 리더' 김민재(바이에른 뮌헨)의 이탈이었다. 김민재는 베네수엘라전 후반 교체 뒤 벤치에서 축구화를 벗어 던졌다. 경기 뒤엔 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 강하게 말했다. 우즈베키스탄과의 경기를 앞두곤 부상으로 경기 출전 자체가 불투명했다. 5일 대표팀 관계자는 "김민재는 이틀 연속 따로 회복훈련을 했다. 큰 부상이 있어 소집 해제될 정도는 아니다. 하지만 그동안 치른 경기가 많아 피로가 쌓인 듯하다"고 설명했다. 김민재는 실내에서 개인 훈련을 했다. 결국 김민재는 이날 최종 명단에 이름을 올리지 못했다. 벤치가 아닌 테크니컬 지역에서 경기를 지켜봤다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 이한범과 기쁨을 나누고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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9~10월 A매치 4연전의 마지막 경기였다. 한국은 앞서 에콰도르(3대0 승)-우루과이(1대4 패)-베네수엘라(0대0 무)와 1승1무1패를 기록했다. 최근 두 경기 연속 승리를 챙기지 못했다. 역대급 졸전으로 팬들의 거센 비난을 받았다.

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이번 상대는 우즈베키스탄이었다. '전설적인 수비수' 파비오 칸나바로 감독이 이끄는 우즈베키스탄은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 59위로 한국(32위)보다는 낮다. 이번에 한국이 상대한 에콰도르(24위), 우루과이(20위), 베네수엘라(49위)보다 떨어진다. 역대 전적에서도 한국이 11승4무1패로 앞서있다. 하지만 만만한 상대는 아니다. 최근 이란(3대1 승)-시리아(4대1 승)를 연달아 눌렀다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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뚜껑이 열렸다. 한국이 킥오프 5분 만에 결정적 기회를 잡았다. 황희찬의 킬패스를 받은 손흥민이 상대 진영에서 거침 없이 슈팅을 시도했다. 이 볼이 우조로프의 팔에 정확히 맞았다. 다만, 심판은 페널티 박스 밖에서 일어난 일로 판정해 프리킥을 선언했다. 손흥민이 키커로 직접 나섰다. 그는 오른발로 낮고 빠른 슛을 시도해 상대의 골망을 흔들었다. 이로써 손흥민은 2010년 12월 30일 A대표팀 데뷔 후 16년 만에 59호골을 폭발, '레전드' 차범근 전 대표팀 감독(58골)을 제치고 A매치 개인 최다 득점 1위로 올라섰다.

우즈베키스탄이 반격에 나섰다. 전반 13분 측면 공격을 통해 활로를 찾았고, 모즈고보이가 한국 진영을 향해 롱패스를 건넸다. 이를 받아든 함다모프가 강력한 슈팅을 시도했으나 조현우가 동물적 움직임으로 막아냈다. 심판 역시 오프사이드를 선언하며 위기를 넘겼다.

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한국은 전반 30분 아찔한 장면이 있었다. 황희찬이 측면에서 드리블로 공격 기회를 창출했고, 오세훈에 이어 조현택이 받아 슈팅을 시도했다. 이 과정에서 황희찬이 상대의 강력한 몸싸움에 쓰러져 부상 위험 우려를 낳기도 했다. 우즈베키스탄은 전반 33분 역습 상황에서 함다모프의 슈팅이 나왔지만, 이번에도 조현우가 막아냈다. 한국은 수비에서 연달아 불안한 모습을 보이며 주춤했지만, 실점 없이 전반을 막아냈다.

용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com