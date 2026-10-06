[오피셜] 한국 축구 역사상 이런 선수 없었다...손흥민 '전무후무' A매치 150경기 달성

대한축구협회

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[용인=스포츠조선 김대식 기자]대한민국 남자 축구 역사상 이런 선수는 없었다.

로베르토 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기를 치르는 중이다. 전반전은 손흥민의 선제골로 한국이 1-0으로 앞섰다.

1978년 이후로 한국 축구 역사상 최다골 주인공은 단 한 차례도 바뀐 적이 없다. 차범근 감독이 가진 A매치 58골 그때 당시 전무후무한 기록으로 취급을 받았다. 실제로 무려 50년 가까이 그 기록이 깨지지 않고 있었다.

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손흥민이 무려 48년 동안 유지되던 대기록을 넘어섰다. 전반 5분 손흥민이 좋은 위치에서 프리킥을 얻어냈다. 순간적으로 손흥민에게 패스가 침투됐다. 손흥민이 돌아서서 슈팅을 시도할 때 자혼기르 오로조프 손에 맞았다. 직접 프리킥을 처리한 손흥민이 낮고 빠른 슈팅으로 골망을 흔들었다. A매치 59호골, 차범근 감독의 기록을 넘어 한국 축구 역대 최다골 기록이 탄생했다.

이날 경기는 손흥민의 A매치 150번째 경기이기도 했다. 2010년 12월 시리아와의 평가전에서 태극마크를 달고 데뷔한 손흥민은 16년 가까이 대표팀 공격의 중심을 지켜왔다. 150경기는 한 선수가 오랜 기간 꾸준히 대표팀에 헌신해야만 닿을 수 있는 숫자다. 손흥민이 가는 길이 곧 역사다. 이미 전임 최다 출장 기록 보유자인 차범근과 홍명보의 136경기를 훌쩍 뛰어넘었다.

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여기에 역대 최다골 기록까지 더해지면서 의미는 한층 커졌다. 손흥민은 월드컵과 아시안컵 등 굵직한 국제대회마다 한국 축구의 득점을 책임져 왔다. 단순한 한 골의 의미를 넘어 그동안 손흥민과 한국 축구가 쌓아온 세대의 역사를 상징하게 됐다. 150경기와 최다골이 한꺼번에 완성된 이날의 득점은 개인의 영광을 넘어 후배들에게 남기는 이정표이기도 하다. 여러 의미를 품은 축포였다. 용인=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com