조현우가 막고, 오세훈이 터졌다...2년 만에 A매치 득점포, 우즈벡에 2-0 리드(후반 진행)

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 후반 오세훈이 추가골을 넣은 후 황희찬, 황인범, 손흥민, 송민규와 함께 '원팀' 세리머니를 펼치고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김대식 기자]오세훈이 추가골을 터트렸다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기를 치르고 있다. 후반 15분 2-0으로 앞서고 있다.

한국은 4-4-2 포메이션을 활용했다. 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)이 공격을 이끌었다. 황희찬(샬케) 박진섭(저장) 이재성(마인츠) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 허리에 위치했다. 포백엔 조현택(울산) 김태현(가시마) 이한범(클럽 브뤼헤) 김태현(전북)이 자리했다. 골문은 조현우(울산)가 지켰다. 직전 베네수엘라전과 비교해 무려 여섯 자리가 바뀌었다.

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전반 5분 손흥민이 좋은 위치에서 프리킥을 얻어냈다. 순간적으로 손흥민에게 패스가 침투됐다. 손흥민이 돌아서서 슈팅을 시도할 때 자혼기르 오로조프 손에 맞았다. 직접 프리킥을 처리한 손흥민이 낮고 빠른 슈팅으로 골망을 흔들었다. A매치 59호골, 차범근 감독의 기록을 넘어 한국 축구 역대 최다골 기록이 탄생했다.

그러나 선제골 후 분위기를 가져간 건 우즈베키스탄이었다. 3선부터 편안하게 패스를 투입하면서 경기를 쉽게 풀어갔다. 에너지 레벨에서도 한국은 밀리는 모습. 조현우가 두 차례 선방을 해내면서 실점까지는 이어지지 않았다. 손흥민 이강인 공격 조합의 화려함도 잘 보이지 않았다.

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후반 시작과 함꼐 이강인 이재성이 빠지고 송민규 황인범이 투입됐다. 후반 3분 황희찬이 단독 역습, 반칙을 얻어내 프리킥을 얻어냈다. 다소 먼 거리였지만 손흥민은 과감하게 슈팅을 날렸다. 구석으로 향했지만 이번에는 골키퍼가 쳐냈다.

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후반 들어 우즈베키스탄의 공세가 강해졌다. 하지만 한국에는 조현우가 있었다. 한국은 한 방으로 격차를 벌렸다. 후반 15분 황인범부터 빌드업이 진행됐다. 송민규가 이어받아 중앙으로 크로스를 올렸고, 오세훈이 높은 타점을 이용해 추가골을 터트렸다.