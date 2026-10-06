[현장리뷰]'축구화 패대기' 김민재 이탈→'에이스' 이강인 45분 OUT…'캡틴' 손흥민 A매치 최다 59호 새 역사 韓, 우즈베키스탄 2-0 제압

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[용인=스포츠조선 김가을 기자]손흥민(LA FC)이 대한민국 축구 새 역사를 쓰며 승리를 이끌었다.

로베르토 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기에서 손흥민과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 묶어 2대0으로 이겼다. 이로써 한국은 9~10월 열린 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

한국은 4-4-2 포메이션을 활용했다. 손흥민과 오세훈이 공격을 이끌었다. 황희찬(샬케) 박진섭(저장) 이재성(마인츠) 이강인(아틀레티코 마드리드)이 허리에 위치했다. 포백엔 조현택(울산) 김태현(가시마) 이한범(클럽 브뤼헤) 김태현(전북)이 자리했다. 골문은 조현우(울산)가 지켰다. 직전 베네수엘라전과 비교해 무려 여섯 자리가 바뀌었다.

Advertisement

우즈베키스탄은 4-1-4-1 전술이었다. 쇼무로도프가 원톱으로 출격했다. 파이줄라예프, 모즈고보이, 가니예프, 함다모프가 뒤에서 힘을 보탰다. 수비형 미드필더로 할로베코프가 출전했다. 수비는 나스룰라예프, 우조로프, 후사노프, 카리모프가 담당했다. 골키퍼 장갑은 네마토프가 착용했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 오세훈의 추가골을 어시스트한 황인범. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 이강인과 함께 슛을 준비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한국이 킥오프 6분 만에 결정적 기회를 잡았다. 황희찬의 킬패스를 받은 손흥민이 상대 진영에서 거침 없이 슈팅을 시도했다. 이 볼이 우조로프의 팔에 정확히 맞았다. 다만, 심판은 페널티 박스 밖에서 일어난 일로 판정해 프리킥을 선언했다. 손흥민이 키커로 직접 나섰다. 그는 오른발로 낮고 빠른 슛을 시도해 상대의 골망을 흔들었다. 이로써 손흥민은 2010년 12월 30일 A대표팀 데뷔 후 16년 만에 59호골을 폭발, '레전드' 차범근 전 대표팀 감독(58골)을 제치고 A매치 개인 최다 득점 1위로 올라섰다.

Advertisement

우즈베키스탄이 반격에 나섰다. 전반 13분 측면 공격을 통해 활로를 찾았고, 모즈고보이가 한국 진영을 향해 롱패스를 건넸다. 이를 받아든 함다모프가 강력한 슈팅을 시도했으나 조현우가 동물적 움직임으로 막아냈다. 심판 역시 오프사이드를 선언하며 위기를 넘겼다. 우즈베키스탄은 전반 33분 역습 상황에서 함다모프의 슈팅이 나왔지만, 이번에도 조현우가 막아냈다. 한국은 수비에서 연달아 불안한 모습을 보이며 주춤했지만, 실점 없이 전반을 막아냈다. 한국은 전반 막판 손흥민의 슈팅이 빗나가며 1-0으로 마쳤다.

Advertisement

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

후반 시작과 동시에 양 팀 모두 교체카드를 꺼내들었다. 한국은 이강인과 이재성을 빼고 송민규와 황인범(포르투)을 투입했다. 우즈베키스탄 역시 가니예프와 함다모프를 벤치로 불러들이고 아모노프와 에사노프를 넣었다.

Advertisement

우즈베키스탄이 공격의 고삐를 당겼다. 후반 11분 모즈고보이와 함다모프가 연달아 강력한 슈팅을 시도했다. 조현우가 연달아 선방을 펼치며 위기를 막아냈다.

한국이 곧바로 반격했다. 후반 15분 오세훈이 머리를 번뜩였다. 황인범이 측면을 뚫고 송민규에게 볼을 건넸다. 송민규가 아슬아슬하게 볼을 살려 크로스를 올렸는데, 오세훈이 번쩍 뛰어올라 득점을 완성했다. 한국이 2-0으로 점수 차를 벌렸다.

Advertisement

다급해진 우즈베키스탄은 다시 한번 교체를 단행했다. 나스룰라예프와 함로베코프 대신 마하마드조노프와 노르차예프가 경기에 나섰다. 한국도 황희찬 오세훈 손흥민 박진섭을 빼고 정승원 오현규 이동경 김봉수를 투입했다. 지키려는 한국과 추격하려는 우즈베키스탄의 팽팽한 대결이 이어졌지만 누구 하나 득점하지 못한 채 경기를 마쳤다.

용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com