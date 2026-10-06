2010년부터 16년 걸린 손흥민 역사상 최고 기록...솔직 고백 "감정 조금 북받친다"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 감정이 북받쳤다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과 친선 경기에서 손흥민과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 묶어 2대0으로 이겼다. 이로써 한국은 9~10월 열린 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

손흥민이 무려 48년 동안 유지되던 대기록을 넘어섰다. 전반 5분 손흥민이 좋은 위치에서 프리킥을 얻어냈다. 순간적으로 손흥민에게 패스가 침투됐다. 손흥민이 돌아서서 슈팅을 시도할 때 자혼기르 오로조프 손에 맞았다. 직접 프리킥을 처리한 손흥민이 낮고 빠른 슈팅으로 골망을 흔들었다. A매치 59호골, 차범근 감독의 기록을 넘어 한국 축구 역대 최다골 기록이 탄생했다.

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경기 후 손흥민은 "일단은 개인 기록보다도 선수들이 이렇게 한국에서 열리는 올해 마지막 경기를 승리로 보답해서 기분이 좋다. 오늘은 저희한테 기분 좋은 날이다. 2골을 넣고, 무실점으로 경기를 마무리해 기분이 좋다"고 했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

2010년부터 16년이 걸린 대기록이다. 잠시 머뭇거린 손흥민은 "조금 감정이 북받치는 것 같다. 어릴 때부터 이 자리를 당연하게 생각하지 않았다. 많은 골을 넣을 수 있는 건 동료, 코치, 감독, 팬분들 덕분이었다. 같이 한 16년이라는 순간이 소중하다. 얼마나 될지는 모르겠지만 대한민국 국가대표를 대표해서 뛰면 국민들에게 자랑스러운 모습을 보여주는 게 중요할 것 같다"고 했다.

그는 마지막으로 "4연전 쉽지는 않았다. 힘든 스케줄이었다. 그래도 오랜만에 4경기를 한국에서 하는 게 큰 행복이었다. 재밌었던 캠프 같았다. 결과가 안 좋았을 때는 팬들에게 실망감을 준 것 같아서 힘들었지만 감사하다는 말씀드린다. 올해 잘 마무리하셨으면 한다. 11월 원정에서 인사드리겠다"고 했다.