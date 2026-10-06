[현장인터뷰]'韓 괴롭힌' 파비오 칸나바로 "결과적으론 아쉽지만 전체적인 퍼포먼스 좋았다" 만족(일문일답 전문)

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 우즈베키스탄 칸나바로 감독. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[용인=스포츠조선 김가을 기자]"결과적으론 아쉽지만, 전체적인 퍼포먼스는 좋았다."

파비오 칸나바로 우즈베키스탄 감독의 말이다.

우즈베키스탄은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 대한민국과의 친선 경기에서 0대2로 패했다. 우즈베키스탄은 최근 이란(3대1 승)-시리아(4대1 승)를 연달아 제압했지만 한국의 벽을 넘지 못했다.

Advertisement

경기 뒤 칸나바로 감독은 "굉장히 좋은 경기를 펼쳤다고 생각한다. 결과적으로는 매우 아쉬운 경기였지만, 선수들에게 최대한 경기를 컨트롤하고 한국에 많은 문제를 일으킬 것을 주문했다. 한국이 상당히 좋은 팀이라 쉽지 않을 것으로 생각했다. 정확히 확인하지는 않았지만 전후반 통틀어 많은 기회를 만들어냈다. 결과적으론 강팀을 상대로 경기할 때 작은 실수가 차이를 만들어내고, 결과적으로는 아쉽지만 전체적인 퍼포먼스에 대해서는 좋았다고 얘기했다"고 돌아봤다.

그는 "자신감을 갖고 경기를 하라고 얘기했다. 한국에 와서 이런 경기를 하는 것이 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있었다. 우리는 그럼에도 선수들에게 여기서 꼭 승리하고 돌아가자고 했었다. 그걸 위해선 모든 내용이 완벽해야 한다. 완벽이라고 하면 경기도 상당히 강도 높게, 적극적으로, 볼도 많이 소유하면서 상대가 수비적으로 뛰게 만드는 것을 의미한다. 결과적으로 어느 정도 이뤄냈다고 생각한다. 그를 바탕으로 많은 기회를 만들었다. 한국이 유효슈팅 2번 정도 있었다고 보는데, 우리가 만든 찬스는 한국 골키퍼의 선방으로 기회를 살리지 못했다. 하지만 이것이 축구다. 우리가 받아들여야 한다. 우리가 더 발전할 수 있는 방법을 찾아내면서 더 좋은 모습을 보이고자 한다. 그게 우리의 목표"라고 덧붙였다.

Advertisement

다음은 파비오 칸나바로 감독과의 일문일답.

Advertisement

용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Advertisement

- 경기 총평.

굉장히 좋은 경기를 펼쳤다고 생각한다. 결과적으로는 매우 아쉬운 경기였지만, 선수들에게 최대한 경기를 컨트롤하고 한국에 많은 문제를 일으킬 것을 주문했다. 한국이 상당히 좋은 팀이라 쉽지 않을 것으로 생각했다. 정확히 확인하지는 않았지만 전후반 통틀어 많은 기회를 만들어냈다. 결과적으론 강팀을 상대로 경기할 때 작은 실수가 차이를 만들어내고, 결과적으로는 아쉽지만 전체적인 퍼포먼스에 대해서는 좋았다고 얘기했다.

Advertisement

- 한국의 어떤 부분을 공략하려고 했는지 궁금하다.

자신감을 갖고 경기를 하라고 얘기했다. 한국에 와서 이런 경기를 하는 것이 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있었다. 우리는 그럼에도 선수들에게 여기서 꼭 승리하고 돌아가자고 했었다. 그걸 위해선 모든 내용이 완벽해야 한다. 완벽이라고 하면 경기도 상당히 강도 높게, 적극적으로, 볼도 많이 소유하면서 상대가 수비적으로 뛰게 만드는 것을 의미한다. 결과적으로 어느 정도 이뤄냈다고 생각한다. 그를 바탕으로 많은 기회를 만들었다. 한국이 유효슈팅 2번 정도 있었다고 보는데, 우리가 만든 찬스는 한국 골키퍼의 선방으로 기회를 살리지 못했다. 하지만 이것이 축구다. 우리가 받아들여야 한다. 우리가 더 발전할 수 있는 방법을 찾아내면서 더 좋은 모습을 보이고자 한다. 그게 우리의 목표다.

- 2026년 북중미월드컵을 통해 어떤 영감을 받아 변화를 택했나.

Advertisement

부임 뒤 월드컵을 나가기 전에는 팀에 큰 변화를 주지 않는 것으로 결정했다. 내가 와서 많은 것을 손대기보다는 전임 감독이 잘해온 것을 유지하고, 월드컵 진출이란 성과를 냈기 때문에 기존의 것을 유지하는 체제로 진행했다. 월드컵 전에도 좋은 경기를 했었다. 이집트와 이란 상대로. 하지만 결국엔 월드컵을 기점으로 변화를 주기로 했다. 어린 선수들을 많이 기용하는 쪽으로 가닥을 잡았다. 그런 부분에 있어서 우즈베키스탄축구협회에서 유스 시스템에 과감하게 투자해주는 부분이 있다. 그런 환경까지 뒷받침되는데 굳이 같은 선수로 가야하나 생각해서 변화를 주기 시작했다. 월드컵 때도 오른쪽 백에 어린 선수를 넣었다. 차근차근 변화를 하고 있고, 오늘도 한국을 상대로 어린 선수들을 넣었다. 결국 가장 중요한 것은 점차 선수들의 정신력, 우리의 철학을 계속 좋은 축구를 하기 위해 유지해 나가는 것이다. 겁먹을 필요도 없고 우리가 원하는 축구를 계속 해내가면 원하는 바를 이룰 수 있을 것으로 본다.