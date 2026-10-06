[우즈벡전]'머리 처박고 뛰라' 했더니 진짜 온몸 불사른 조현택, K리거의 이런 투쟁심은 언제든 환영이다…모레노호 4연전의 '수확'

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 조현택이 수비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 조현택이 수비하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재와 이강인이 이야기 나누며 기뻐하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 윤진만 기자]우즈베키스탄(우즈벡)전에서 '미친 활약'을 펼친 울산 풀백 조현택이 무주공산인 대한민국 축구 A대표팀 레프트백에 새로운 가능성을 제시했다.

조현택은 6일 오후 8시 용인미르스스타디움에서 열린 우즈벡과의 9~10월 통합 A매치 4연전 마지막 경기에서 4-4-2 포메이션의 왼쪽 수비수로 선발출전해 90분 풀타임 뛰며 무실점 2대0 승리를 뒷받침했다.

조현택은 왼쪽 측면에서 공수를 쉴새없이 오르내리며 지난 두 경기에서 부족했던 측면에 에너지를 불어넣었다. 지상경합 성공 2회, 공중볼 경합 성공 2회, 클리어링 6회, 리커버리 3회, 태클 1회, 인터셉트 1회, 반칙 4회를 기록하며 무실점 수비를 뒷받침했다.

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괴물 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)가 지난 베네수엘라전을 마치고 "머리 쳐박고 뛰어야 한다"라고 동료들에게 당부한 것을 가장 잘 이행한 선수가 조현택이었다. 후반 도중 우즈베 미드필더 아지베크 아모노프(디나모 사마르칸드)와의 공중볼 경합을 피하지 않았다. 머리끼리 부딪힌 두 선수는 치료를 받은 후 다시 그라운드를 누볐다.

조현택은 공격 상황에선 상대 진영 깊숙한 곳까지 오버래핑에 올라가 크로스 성공 2회, 키패스 2회, 유효슛 1개를 기록하며 팀 공격에도 기여했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 후반 오세훈이 추가골을 넣은 후 황희찬, 황인범, 손흥민, 송민규와 함께 '원팀' 세리머니를 펼치고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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2026년 북중미월드컵 최종명단에 발탁되지 못했던 조현택은 이번 4연전의 '발견'이라고 할 수 있다. 로베르트 모레노 임시감독의 데뷔전인 에콰도르(3대0 승)전에서 깜짝 선발 출전해 65분을 뛰었다. 우루과이전(1대4 패)에선 하프타임에 이태석(아우스트리아 빈)을 대신해 교체투입했고, 뒤이어 베네수엘라(0대0 무)전에선 다시 선발로 복귀해 80분을 뛰었다. 한국은 조현택이 출전한 280분 동안 단 1골만을 헌납했다. 조현택이 유일하게 후반 교체로 출전한 우루과이전에서 전반 3골을 헌납하며 와르르 무너졌다. 모레노 감독은 우루과이전 졸전 후 두 경기 연속 조현택을 왼쪽 수비수로 낙점하며 큰 신뢰를 드러냈다.

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조현택 반대편 라이트백으로 활약한 '큰' 김태현(전북)도 헌신적인 움직임을 보였다. 두 달 전까지 K리거였던 윙어 송민규(나시오날)는 하프타임에 이강인(아틀레티코 마드리드)과 교체투입해 답답했던 한국의 오른쪽 측면 공격에 활력을 불어넣었다. 팀이 1-0으로 앞선 후반 15분 날카로운 크로스로 오세훈(시미즈)의 헤더 추가골을 도왔다. 이번 4연전에선 유럽파 못지 않게 아시아에서 뛰는 선수들 활약이 좋았다. 이름값 높은 유럽파가 득세하는 시대가 서서히 저물고 있는걸까. 조현택은 유럽파 설영우(아우크스부르크) 이태석 등이 부진했던 풀백 경쟁에서 한 발 앞서갔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com