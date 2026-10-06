[속보]이럴 수가! 韓 에이스 이강인 발목 부상…모레노 "전반 끝나고 불편함 있어서 교체 요청"(일문일답 전문)

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 손흥민, 오세훈과 악수하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김가을 기자]"이강인은 전반전 끝나고 불편함 있어서 교체를 요청했다."

로베르트 모레노 대한민국 축구대표팀 임시 감독의 말이다.

한국은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 앞세워 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 한국은 9~10월 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

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경기 뒤 모레노 감독은 "쉽지 않은 경기였다. 상대가 조직적으로 갖춰진 팀이었다. 뭘 해야하는지 확실히 알고 경기하는 팀이었다. 하지만 우리도 입히려고 한 색이 어느 정도 나오는 것 같다"며 "공수, 힘든 순간을 팀으로 같이 이겨내는 능력이 나왔다고 생각한다. 골키퍼부터 센터포워드까지 같이 이겨낸 점이 인상깊었다. 우리 팀이 지켜야 하는 원칙이 나왔다. 개인보다는 팀적인 목표와 성과를 우선시하는 것이다. 그런 부분이 잘 나온 것 같다. A대표팀 레벨은 그런 철학이 중요하다고 생각한다. 승리를 팬들에게 다시 드릴 수 있어 기쁘게 생각한다. 나의 다음 역할은 정보를 세밀하게 분석하고, 다음 소집을 준비하면서 선수들을 다시 보면서 분석해야 할 것 같다. 다음 윈도우 때 좋은 선수를 소집할 수 있도록 업무를 진행할 예정"이라고 말했다.

모레노 감독은 전반 45분 뒤 교체한 이강인(아틀레티코 마드리드)에 대해 "전반전 끝나고 불편함이 있어서 본인이 교체를 요청했다"며 "의심할 여지 없이 대한민국을 사랑하는 선수다. 노력을 많이 했으나 발목에 부상이 생겨서 어쩔 수 없이 빠져나와야 하는 상황이 나왔다. 스페인 탑급의 레벨에서 좋은 모습을 보이고 있다. 그런 선수를 보유하고 있다는 점이 자랑스럽다. 쉽지는 않다. 잘하는 선수는 기대치가 높아져서 만족시키는 것이 쉽지 않다. 잘하고 있고 앞으로도 잘할 것이다. 자신의 역할을 잘해준다면 대표팀이 요구하는 레벨에 도달할 수 있을 것으로 생각한다"고 했다.

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다음은 로베르트 모레노 감독과의 일문일답.

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용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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- 경기 총평.

쉽지 않은 경기였다. 상대가 조직적으로 갖춰진 팀이었다. 뭘 해야하는지 확실히 알고 경기하는 팀이었다. 하지만 우리도 입히려고 한 색이 어느 정도 나오는 것 같다. 공수, 힘든 순간을 팀으로 같이 이겨내는 능력이 나왔다고 생각한다. 골키퍼부터 센터포워드까지 같이 이겨낸 점이 인상깊었다. 우리 팀이 지켜야 하는 원칙이 나왔다. 개인보다는 팀적인 목표와 성과를 우선시하는 것이다. 그런 부분이 잘 나온 것 같다. A대표팀 레벨은 그런 철학이 중요하다고 생각한다. 승리를 팬들에게 다시 드릴 수 있어 기쁘게 생각한다. 나의 다음 역할은 정보를 세밀하게 분석하고, 다음 소집을 준비하면서 선수들을 다시 보면서 분석해야 할 것 같다. 다음 윈도우 때 좋은 선수를 소집할 수 있도록 업무를 진행할 예정이다.

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- 앞으로 어떤 부분을 더 신경 써야 하는가.

한국에서 6층짜리 건물은 너무 낮은 건물인 것 같다. 더 높은 건물을 짓고 싶다고 생각한다. 한 경기 이기고 한 층을 쌓는다고 생각하는 것보다 조금 좋지 않더라도 건물 자체를 무너뜨리고 다시 짓는 것은 지양해야 할 것 같다. 대표팀의 철학이 확실히 적립돼야 한다고 생각한다. 원칙은 확실히 세우고 있다. 문화에 대한 이해도 계속하려고 한다. 선수들도 이해하려고 계속 노력하고 있다. 좋은 퍼포먼스 보이기 위해 도움을 주려고 이 자리에 있는 것이다. 결국엔 우리가 이기는 축구, 이기는 결과를 가지고 올 수 있도록 하는 것이 지향점이다. 그 어느 선수도 팀보다 위대한 선수는 없다는 것을 인지하고, 개인 성과를 팀의 성과 뒤에 두고 해야 팀이 성장할 수 있다고 생각한다. 또 다른 원칙은 문제가 생기면 대면을 하고 푸는 것, 안에서 일어난 일은 내부에서 푸는 것이 중요하다고 생각한다. 다음 소집 관련해선 그 전까지 선수의 퍼포먼스다. 이름은 중요하지 않다. 그 당시의 경기력이 더 중요하다. 그게 팬들을 기쁘게 할 수 있는지가 중요하다. 대표팀에 왔을 때 우리가 추구하는 것을 구현할 수 있는 선수가 필요하다. 선수들도 인지하고 소속팀으로 돌아갔으면 좋겠다.

- 아시안게임을 통해 다음 소집 염두에 둔 선수가 있는가.

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인상적인 선수는 많았다. 깊이 분석하지 못했지만 그것을 위해 분석을 더 들어갈 것이다. 직관도 가능하다고 하면 진행할 예정이다. 대표팀은 항상 열려있는 문이다. 경기력과 퍼포먼스만 보여준다면 언제든 합류할 수 있다는 것을 인지하고 소속팀에서 했으면 좋겠다. 경쟁심을 이용해 누구도 확실한 베스트라는 것을 안심하지 않았으면 좋겠다. 아시안게임 금메달 모두에게 축하한다는 말을 하고 싶다. 일본에서 일본을 상대로 한 결승전, 구장 그라운드 상태도 좋지 않았음에도 그런 결과를 만든 것은 대단한 일이라고 생각한다.

- 다가올 경기에서는 감독 색에 맞는 선수를 뽑을 것인지, 선수 특색에 맞는 전술을 활용할 것인가.

처음부터 추구한 부분이다. 선수들이 대표팀에 와서 자연스럽게 자신이 잘하는 것을 보여줬을 때 퍼포먼스가 나오는 구조를 만들려고 한다. 한국 축구 선수를 분석했을 때 윙어, 라인 사이에서 플레이 할 수 있는 선수 등 다재다능한 선수가 많다는 것을 알 수 있었다. 그런 게임 모델을 만들려고 노력하고 있다. 다만, 상대에 따라 유연하게 대처해야 하는 부분은 분명히 있다. 우리가 포백으로 빌드업을 시작했지만, 상대 스타일에 따라 스리백으로 바꿔 경기를 했다. 4-4-2로 시작해 압박도 좋았고 좋은 경기였다. 두 번째 때는 잘 나오지 않았다. 세 번째 때는 똑같이 나갔지만 상대가 6명을 세워서 우리가 5-2-3으로 대응했다. 상대가 어떻게 나오고, 성향에 따라서 자연스럽게 대처가 필요하다고 생각한다. 경기 순간마다 상황이 나오고 변수가 생길 수 있다. 이강인도 전반전 끝나고 불편함이 있어서 본인이 교체를 요청했다. 적응을 해야한다. 대처해야 했다. 인지하고 경기를 했으면 좋겠다.

- 이강인에 대한 평가.

의심할 여지 없이 대한민국을 사랑하는 선수다. 노력을 많이 했으나 발목에 부상이 생겨서 어쩔 수 없이 빠져나와야 하는 상황이 나왔다. 스페인 탑급의 레벨에서 좋은 모습을 보이고 있다. 그런 선수를 보유하고 있다는 점이 자랑스럽다. 쉽지는 않다. 잘하는 선수는 기대치가 높아져서 만족시키는 것이 쉽지 않다. 잘하고 있고 앞으로도 잘할 것이다. 자신의 역할을 잘해준다면 대표팀이 요구하는 레벨에 도달할 수 있을 것으로 생각한다.