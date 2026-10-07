日 '1군 아니다' 희대의 핑계&각종 '홈' 텃세…대한민국 남녀 농구→야구→여자 핸드볼→남자 축구 결승 한일전, 실력으로 이겨냈다

류지현호, 한일전 패배 딛고 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 image@yna.co.kr(끝)

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본의 홈 메리트를 가장한 텃세도, 대대적 여론전도 결국 핑계에 불과했다. 대한민국 구기종목이 아시안게임 결승 한-일전에서 압도적 실력으로 금메달을 '싹쓸이'했다.

아시아를 들썩였던 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 대단원의 막을 내렸다. 수많은 종목이 다양한 이야기로 팬들을 옷고 울게 했지만, 가장 관심을 끌었던 것은 단연 구기종목이었다. 남자 농구로 시작해 남자 축구로 막을 내린 이번 대회는 공교롭게도 결승 한-일전으로 더욱 뜨거운 열기를 내뿜었다. 지난 3일 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 펼쳐진 한-일 남자 축구 결승전엔 3만6000여명이 경기장을 찾았다. 일본 현지에서도 깜짝 놀란 '폭풍 흥행'이었다.

한국 여자핸드볼 8년 만에 정상 탈환 (이나자와[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 대한민국과 일본의 경기. 승리를 거두며 금메달을 확정지은 대한민국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.27 dwise@yna.co.kr(끝)

일본은 1994년 히로시마 대회 이후 32년 만에 홈에서 아시안게임을 치렀다. 자존심이 걸린 안방 한-일전에서 승리를 노렸다. 외적 변수가 한국을 흔들었다. 남자 야구는 수송 문제 등으로 제대로 된 훈련 환경을 보장받지 못했다. 야구팀들이 함께 묵는 호텔에선 세탁 서비스가 제대로 이뤄지지 않았다. 한국야구위원회(KBO)가 나서 나고야 인근 야구 훈련장과 셔틀버스를 섭외해 운용하고, 외부 세탁업체와 계약해 선수들의 편의를 도왔다. 여자 핸드볼은 '일정 공격'을 당했다. 한국은 일본과의 최종전까지 3일 연속 빡빡한 경기를 치렀다. 반면 일본은 충분히 휴식을 취해 체력을 보충한 뒤 한-일전에 나섰다.

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하이라이트는 남자 축구와 남자 농구 결승전이었다. 두 종목은 결승전을 앞두고 황당한 일을 경험했다. 남자 축구는 최악의 훈련장을 배정받았다. '맨땅'에 가까워 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다. 결국 훈련을 취소했다. 남자 농구는 결승 당일 오전 훈련을 위해 배정된 차가 설명도 없이 나타나지 않았다. 선수들은 훈련 없이 본 경기에 들어갔다.

일본의 교묘한 꼼수 공작은 여기서 끝이 아니었다. 대대적 여론전까지 펼쳤다. 일본은 남녀 농구 및 야구 결승전을 앞두고 '1진 선수들이 나선 대회가 아니다'는 희대의 핑계를 댔다. 남자 축구에선 '한국은 23세 이하(U-23) 대표 및 와일드 카드(24세 이상 선수)를 모두 포함했다. 일본은 21세 이하(U-21) 선수로 팀을 꾸렸다'며 나이 공격에 나섰다. 마치 한국이 '부정 선수'를 투입한 것처럼 몰아세웠다.

한국 여자 농구, 12년만에 아시안게임 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 승리를 거둔 대한민국 선수들이 환호하고 있다. 2026.9.27 mon@yna.co.kr(끝)

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태극전사들은 흔들리지 않았다. 결승전에서 만난 '숙적' 일본을 상대로 한수 위 실력을 뽐냈다. 야구는 일본과의 슈퍼라운드 1차전에서 0대5로 졌지만, 두 번 흔들리진 않았다. 결승에서 성사된 '설욕전'에서 3대1로 이기고 5회 연속 금메달을 목에 걸었다. 남자 축구에선 엄지성의 결승골로 일본을 1대0으로 격파하며 4회 대회 연속 정상에 올랐다. 남자 농구에선 '에이스' 이현중의 맹활약, 여자 농구에선 끈끈한 조직력으로 일본을 잡고 12년 만의 '동반 우승'을 합창했다. 여자 핸드볼 역시 선수단 전원이 고르게 활약하며 일본을 물리쳤다.

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마지막까지 여론전으로 평가절하를 시도했지만, 한국과 충돌한 현장에서 패배를 깨끗하게 인정했다. 이토 다쿠마 일본농구협회(JBA) 강화위원장은 이현중을 두고 "실제로 코트에서 마주해 압박을 체감하는 것은 전혀 다르다. 금메달이 걸린 극한의 압박 속에서 상대와 맞서 힘으로 제압당한 경험이 그를 따라잡고 앞서기 위한 구체적인 기준이 된다"고 강조했다. 여자 농구의 다나카 헤이와는 한국에 패한 뒤 "스스로를 되돌아볼 필요가 있다. 이대로는 억울한 눈물을 흘릴 자격조차 없다"고 고개를 숙였다.

팬서비스도 금메달, 이현중 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 시상식. 한국 이현중이 시상식 후 팬들과 사진을 찍고 있다. 2026.9.20 saba@yna.co.kr(끝)

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한국은 실력으로 일본의 홈에 태극기를 내리꽂았다. 그러나 여기에서 안주하면 안 된다. 일본은 2020년 도쿄올림픽을 앞두고 전열을 재정비했다. 엘리트 스포츠의 중흥을 위해 체육 정책을 대수술했다. 연령대별 대표팀부터 성인대표팀까지 틈새를 찾아볼 수 없을 정도로 조직적이다.

한국이 그 파고를 넘었다. 기대 이상의 성과라고 해도 과언이 아니다. 그러나 일장춘몽일 수 있다. 엘리트 스포츠 강화는 더 이상 미룰 수 없다. 문화체육관광부, 대한체육회를 비롯해 각 종목 협회가 머리를 맞대야 한다. 농구와 배구 등 열악한 협회에는 지원책도 필요하다. 풀뿌리 인프라가 구축되지 않고서는 미래는 없다. 구기종목이 계속해서 정상을 지키려면 장기 비전이 수반돼야 한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com