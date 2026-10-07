'축구화 패대기→눈물의 인터뷰' 대한민국 답답한 현실, 불안한 태극전사…대한축구협회장 선거 일정-정식 감독 미정

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 황희찬, 오세훈, 이강인, 황인범 등과 함께 승리 기념사진을 찍고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈과 어시스트를 한 황인범이 함께 기뻐하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김가을 기자]대한민국 축구 국가대표팀의 2026년 마지막 홈 경기가 끝났다. 한국은 6일 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 경기를 마지막으로 올해 예정된 모든 홈 경기를 마무리했다. 11월 A매치는 원정에서 치를 계획이다.

한국 축구는 올해 내내 비난과 비방에 시달렸다. 결국 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락을 끝으로 정몽규 대한축구협회장, 홍명보 감독이 사퇴했다. 이후 정치권이 나서 새판짜기를 요구했다. 한국 축구의 체질을 근본적으로 개선한다며 정부 주도로 K-축구혁신위원회가 출범했다. 어수선한 상황 속에서도 축구는 계속돼야 했기에 대한축구협회 국가대표 전력강화위원회는 로베르트 모레노 임시 감독을 선임했다.

2일 울산 문수월드컵경기장에서 열린 대한민국과 베네수엘라의 평가전. 교체 아웃된 김민재가 모레노 감독과 이야기를 하고 있다. 울산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.02/

팬들은 새로운 바람이 불 것으로 기대했지만, 현실은 냉혹했다. 한국은 우루과이에 1대4로 완패했고, 베네수엘라와의 경기에선 역대급 졸전 끝에 0대0으로 비겼다. 태극전사들은 허탈감을 감추지 못했다. '수비 핵심' 김민재(바이에른 뮌헨)는 교체돼 벤치로 물러나며 모레노 감독에게 날 선 반응을 보였다. 급기야 "개인이 빛나기보다는 팀이 하나가 돼 뛰어야 결과를 가져올 수 있다. 팀 수준을 올리기 위해선 모든 선수가 '머리를 처박고' 열심히 뛰어야 한다"고 작심 발언을 했다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

그라운드를 마음껏 누벼야 할 선수들은 불안하기만 하다. '중원의 사령탑' 황인범(포르투)은 베네수엘라전 이후 "몸도 힘들고, 마음도 힘들다. 대표팀 9년 차 정도 됐는데, 그때부터 지금까지 축구를 비롯한 여러 부분에서 변화돼야 할 것들이 많은데 잘되지 않는 것 같다. 한국 축구가 발전했으면 하는데 그런 부분들이 잘되지 않는 것 같아 책임감을 많이 느낀다"며 "도움을 줄 분이 안 계신다. (협회) 회장님이 계시지 않고, 임시 감독님이 오셔서 미래를 모르는 상황이다. 선수 입장에서 쉽지 않은 것 같다. 누가 도움을 줄 수 있을지에 대한 의문도 많다. 문제점들이 분명히 보이는 상황이 많은데, 누구도 나서지 못하고 있고, 나설 사람도 없다"고 울먹였다. 급기야 '1996년생 동갑 친구' 김민재 황인범 황희찬(샬케)의 은퇴설까지 수면 위로 떠올랐다. '에이스' 이강인(아틀레티코 마드리드)도 조심스럽지만 생각을 밝혔다. 그는 "월드컵이 있던 해다. 어려웠던 한 해였던 것 같다. 앞으로도 어떻게 될지는 모르겠지만 지난 일은 지난 일이다. 최대한 신경 쓰지 않고 앞으로 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지, 경쟁력 있는 팀이 될 수 있을지 고민해야 할 것 같다"고 했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 경기 시작을 기다리고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

한국 축구는 당장 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 2027년 아시안컵을 앞두고 있다. 하지만 감독의 미래도 알 수 없다. 모레노 감독은 9~11월 A매치 6경기를 지휘하기로 돼 있다. 6경기 평가를 거쳐 그 이후에도 지휘봉을 잡을 순 있다. 하지만 상황을 정리해야 할 결정권자가 없다. 축구협회 관계자는 "축구협회장 선거 일정에 대해선 확답할 수 없다"고 했다. 이번 축구협회장 선거는 규모부터 달라진다. 선거인단 수는 2만명 수준으로 직전 2025년 회장 선거 때의 192명에서 100배 넘게 늘어난다. 전자투표 방법 등 실무적으로 해결해야 할 문제도 산더미다.

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태극전사들의 눈물 젖은 한숨이 그저 되풀이될 수밖에 없는 암울한 오늘이다.

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용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com