'황인범 김문환 나상호' 2018년 자카르타-팔렘방→'이한범 김태현 설영우' 2022년 항저우, '병역 설화' 2026년 아이치-나고야 세대 중 누가 A대표팀에 오를까

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[스포츠조선 박찬준 기자]그간 아시안게임은 세대교체의 지렛대 역할을 했다.

2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 금메달의 주역이었던 황인범(포르투) 김문환(대전) 송범근(전북) 조유민(도쿄 베르디) 나상호(파지아노 오카야마) 등은 이후 곧바로 당시 갓 A대표팀 지휘봉을 잡았던 파울루 벤투 감독의 부름을 받았다. 이들은 모두 대표팀의 새로운 엔진으로 자리매김하며 2022년 카타르월드컵 최종엔트리에 이름을 올렸다. 사상 두 번째 원정 16강에 일조했다.

2022년 항저우 대회 역시 마찬가지였다. 이한범(클럽 브뤼헤) 김태현(가시마) 홍현석(미트윌란) 등에 와일드카드였던 설영우(아우크스부르크) 박진섭(저장)이 A대표로 성장했다. 클린스만-홍명보호를 거치며 대표팀의 중추가 된 이들은 2026년 북중미월드컵을 누볐다.

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새로운 시대를 준비 중인 모레노호에서도 2026년 아이치-나고야 아시안게임 멤버들이 중심이 될 가능성이 크다. 병역 관련 설화로 뭇매를 맞고 있지만, 대표팀은 4연패를 이뤄냈다. 임시로 지휘봉을 잡은 모레노 감독은 9~10월 A매치에 아시안게임 멤버를 차출하지 못했다.

이들 중 모레노 감독이 눈독을 들일 만한 자원이 꽤 된다. 일단 북중미월드컵을 누볐던 와일드카드 트리오, 엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱) 이기혁(강원)을 주목해야 한다. 특히 엄지성과 양현준은 4-4-2를 쓰는 모레노호에 딱 맞는 측면 자원이다. 엄지성과 양현준은 스피드와 기술은 물론 기동력과 수비력까지 두루 갖췄다. 멀티플레이어로 포지셔닝에 능한 이기혁도 모레노 감독이 원하는 스타일이다.

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기존에 A대표팀을 경험한 선수 중에서도 배준호(스토크시티) 김지수(브렌트퍼드) 강상윤(전북) 김준홍(수원) 등이 부름을 받을 수 있다. 배준호와 김지수는 이번 대회를 통해 확실한 능력을 보여줬다. 특히 강상윤은 기동력이 현저하게 떨어진 중원에 힘을 불어넣을 수 있는 유형이고, 김준홍도 세대교체를 준비해야 하는 골키퍼 자리에 시험해 볼 수 있는 '젊은피'다.

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아직 한 번도 A대표팀에 선발되지 않은 뉴페이스 중에서는 단연 '스트라이커' 이영준(그라스호퍼)이 첫손에 꼽힌다. 이영준은 A대표팀에 없는 정통 타깃형 스트라이커다. 제공권이 탁월한 데다, 등을 지는 플레이에도 능하다. 결정력도 좋다. 이번 대회에서도 3경기에서 3골을 넣었다. 여기에 기존의 타깃 스트리아커와 달리, 2선까지 내려와 볼을 뿌려주는 연계 플레이까지 능하다는 점에서 쓰임새가 많다.

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모레노호는 손흥민(LA FC)-오현규(베식타시)를 주로 최전방에 활용했는데, 둘다 득점에만 치중하는 스타일상 시너지를 내지 못했다. 투톱을 제대로 쓰기 위해서는 '빅앤스몰' 형태가 만들어져야 한다. 힘과 높이, 연계를 갖춘 이영준이 '빅'에 설 경우, '스몰' 자리에서 뛸 수 있는 이강인(아틀레티코 마드리드) 이동경(울산) 등의 능력을 극대화할 수 있다.

모레노 감독은 이번 아시안게임 대표팀에 대해 "인상적인 선수가 많았다. 코칭스태프가 앞으로 깊이 있게 분석할 것이다. 대표팀의 문은 열려있다. 본인이 퍼포먼스를 보여주면 언제든 들어올 수 있다. 아시안게임 대표팀 스태프와 선수들 모두에게 이 자리를 빌려 축하를 보낸다. 일본에서 일본을 상대로 피치 상태가 좋지 못했음에도 좋은 결과를 만든 것은 의미 있고 대단하다고 생각한다"고 했다.

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아시안게임 대표 선수들의 활용도에 따라 A대표팀의 세대교체도 더 탄력받을 수 있을 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com