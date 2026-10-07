한국 축구 국제적 대망신! 'BBC 특필' 병역 특례+국방 의무 조롱 논란 사과…"병역 의무 기피를 자랑스럽게 말하네"

전역모를 쓴 사진을 SNS에 올린 박승수. 사진=박승수 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 아시안게임 국가대표팀의 병역 특례와 관련한 논란이 결국 세계적으로 알려졌다. 이와 관련한 한국 대표팀 주장 이기혁의 사과문을 유력 외신이 전했다.

영국 BBC는 6일(한국시각) '한국 대표팀 주장 이기혁이 아시안게임에서 금메달을 딴 뒤 병역 의무를 피하게 된 것을 기뻐하며 자랑스럽게 말한 것에 대해 사과했다'고 보도했다.

인천국제공항 제2여객터미널/ 2026 아이치-나고야 아시안 게임/ 남자 축구/ 남자U-23대표팀/ 귀국/ 인터뷰/ 이기혁/ photo by Donghyuk Kwak

이민성 감독이 이끄는 한국 대표팀은 지난 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자축구 결승전에서 후반 16분에 터진 엄지성의 결승골에 힘입어 일본을 1-0으로 제압하고, 우승을 차지했다. 4회 연속 대회 금메달이라는 대기록을 세웠지만, 이후 분위기는 뒤숭숭했다. 이기혁은 우승의 기쁨을 표현하는 과정에서 "저 군대 안 갑니다"고 의기양양하게 말했다. 이를 두고 병역 의무를 지나치게 가볍게 여기고 있다는 비판이 일었다. 일각에서는 국방의 의무를 다하고 있는 국민들을 조롱하는 것이 아니냐는 지적도 나왔다. 이기혁 외에도 양민혁이 병역 의무를 피하는 것에 초점을 맞췄다는 식의 인터뷰를 했다는 논란이 불거지기도 했다. 박승수는 전역모를 쓴 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 게재하면서 도마 위에 올랐다.

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이후 이기혁은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "저에게 관심을 가져주시는 팬분들께 그리고 국방의 의무를 다하고 있으신 분들께 실례를 범하고 마음에 상처를 드리고 진심으로 아시안게임을 응원해 주시는 팬분들에게 드리지 말아야 할 상처를 드린 거 같다"고 밝혔다.

그는 "주장으로서 선수로서 하지 말아야 할 경솔한 발언과 행동을 했던 거에 다시 한번 진짜 죄송하다는 말씀 전하고 싶다"며 "순간의 행복, 도파민, 흥분감에 의해 병역 혜택을 받았다는 거에 포커스를 맞춘 저의 그 발언들 행동들로 인해 국방의 의무를 다하고 계신 팬분들한테 그리고 진심 어린 응원을 해주신 팬분들한테 너무 죄송하고 사과를 드리고 싶다"고 전했다.

양민혁. 사진=토트넘 홋스퍼

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양민혁도 SNS를 통해 "대한민국 국가대표로 아시안게임에 참가한다는 것 자체가 저에게는 큰 의미였고 선수로서 당연히 우승과 금메달을 목표로 최선을 다했다"며 "그 과정에서 병역 혜택 역시 제가 더 좋은 결과를 만들어내기 위해 가질 수 있었던 여러 동기 중 하나였다는 뜻이 잘못 전달됐다"고 해명했다.

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박승수 역시 "경기가 끝난 직후 현장에서 팬분께서 주신 모자를 받아쓰게 됐다"며 "그 순간 모자의 의미에 대해 깊이 생각하지 못한 채 사진을 찍어 SNS에 올렸다"고 전했다. 이어 "국방의 의무를 수행하고 계신 분들을 조롱하거나 그 노고를 가볍게 생각하는 마음은 결코 없었다"며 "경솔한 행동으로 불편함을 느끼신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.

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손흥민과 이강인 등 한국 축구를 빛내고 있는 많은 국가대표 선수들이 아시안게임을 통해 병역 특례를 받았다. 하지만, 이번 아시안게임 기수처럼 우승을 하고도 경솔한 행동으로 비판의 중심에 선 것은 이례적이다. 결국 여러 외신들까지 한국 아시안게임 대표팀 관련 논란을 전하면서 세계적인 망신으로 이어지고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com