이강인+브루노 미친 조합 터진다! "AT 마드리드 영입 레이더 포착"…'시메오네 픽' FA 가능성 예의주시

브루노 페르난데스. 사진=커트오프사이드

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드의 브루노 페르난데스가 아틀레티코 마드리드로 이적할 가능성이 나왔다. 한국 국가대표 공격수 이강인과 한솥밥을 먹게될지 기대를 모은다.

스페인 피차헤스는 6일(한국시각) '맨유의 미드필더 페르난데스가 2027년 여름을 앞두고 아틀레티코 영입 레이더에 포착됐다'며 '페르난데스의 계약은 내년 여름까지지만, 맨유는 계약을 1년 더 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있다'고 보도했다.

EPA연합뉴스

아틀레티코는 페르난데스의 계약 상황을 주시하고 있는 구단 중 하나로 알려졌다. 아직까지 공식적인 제안보다는 영입에 대한 관심을 보이고 있는 단계로 풀이된다. 디에고 시메오네 아틀레티코 감독은 이 이적설과 연관이 있다. 시메오네 감독이 페르난데스를 중원의 핵심 자원으로 영입하길 바라고 있는 것으로 전해졌다.

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물론 페르난데스에 대한 선택권은 여전히 맨유가 갖고 있다. 맨유는 2027년 7월 1일까지 페르난데스와의 계약을 유지할 수 있다. 여기에 더해 계약을 1년 더 연장할 수 있는 옵션까지 구단이 보유하고 있다. 맨유가 페르난데스를 자유계약선수(FA) 신분으로 풀어줄 일은 없다고 봐야 한다. 결국 내년 그에 대한 계약 연장 옵션을 발동한 뒤 매각하는 방안이 유력하다. 매각하지 않는 선택지도 있다. 페르난데스는 여전히 팀에서 핵심적인 역할을 맡고 있다. 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 5경기에 선발 출장해 3골, 1도움을 기록 중이다. 마이클 캐릭 맨유 감독 체제에서 두터운 신뢰를 받고 있다.

epa13275979 Denmark player Mads Hermansen (R) and Bruno Fernandes of Portugal in action during the UEFA Nations League match Denmark against Portugal, in Copenhagen, Denmark, 01 October 2026. EPA/PAULO NOVAIS

아틀레티코뿐 아니라 유벤투스와 AC 밀란, 그리고 갈라타사라이 등도 페르난데스의 상황을 주시하고 있다. 아틀레티코 입장에서는 향후 협상에서 페르난데스의 막대한 연봉 부담과 이적료를 고려해야 한다.

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매체는 '앞으로의 상황은 향후 몇 달에 걸쳐 구체화될 전망이다'며 '페르난데스는 자신의 계약 만료 시점이 다가오기 전에 미래를 결정해야 한다'고 전했다.

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이어 '만약 맨유가 계약 연장 옵션을 행사하지 않고 페르난데스가 이적 협상을 할 수 있는 상황이 된다면, 아틀레티코가 2027년 여름 영입을 위한 본격적인 움직임을 검토할 가능성이 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com