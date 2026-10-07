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'충격' 경기장서 어린 팬 폭행한 축구선수! 결국 징계 조치 내려졌다…2경기 출전 정지+벌금 1777만 부과

강우진 기자

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사진=더선
사진=더선

[스포츠조선 강우진 기자]어린 축구팬의 목을 조른 것으로 추정되는 카디프 시티의 수비수 크리스티안 비엘리크에게 징계가 내려졌다.

영국 더선은 6일(한국시각) '비엘리크가 포츠머스 팬의 목을 잡은 것으로 보이는 행동을 한 뒤 2경기 출전 정지와 거액의 벌금 징계를 받았다'고 보도했다.

비엘리크는 지난 9월 5일 프래턴파크에서 열린 포츠머스와의 경기에서 관중석에 있는 한 팬의 목을 조르는 듯한 행동을 보였다. 이후 비엘리크는 적절치 않은 행동을 했다는 이유로 징계 절차에 회부됐다.

잉글랜드축구협회(FA)는 "크리스티안 비엘리크는 5일 포츠머스와의 카디프 시티 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십(2부리그) 경기에서 부적절한 행동을 한 것과 관련해 2경기 출전 정지와 1만파운드(약 1777만원)의 벌금을 부과받았다"고 밝혔다.

비엘리크는 이후 해당 혐의를 인정했다.

FA는 "비엘리크는 이후 해당 혐의를 인정했고, 독립위원회는 청문회를 거쳐 이러한 징계를 결정했다"고 전했다.

크리스티안 비엘리크. 사진=더선
크리스티안 비엘리크. 사진=더선

당시 경찰도 비엘리크와 포츠머스 팬 사이에 벌어진 사건에 대한 수사에 착수했다. 비엘리크는 홈 관중석 근처로 날아간 공을 되찾으려던 중이었고, 이 과정에서 공을 주지 않으려는 어린 팬과 실랑이를 벌였다. 해당 팬은 비엘리크의 뺨을 손바닥으로 행동으로 맞대응한 것으로 알려졌다. 결국 이 팬은 안전요원들에 의해 퇴장 조치됐다.

앞서 포츠머스 구단 역시 이 사건에 대한 성명을 낸 바 있다. 무엇보다 어린 팬을 대상으로한 폭행 사건으로 볼 수 있어 예민하게 대응했다.

사건이 발생한 직후 구단은 성명을 통해 "포츠머스는 프래턴 파크에서 열린 경기에서 발생한 어린 팬과 상대 팀 선수 간의 사건과 관련해 제기된 팬들의 우려를 인지하고 있다"며 "구단과 경찰 양측의 조사가 진행 중인 만큼 현시점에서 구체적인 상황에 대해 추가로 언급하는 것은 적절하지 않다"고 전했다.

또 구단은 "다만 사회관계망서비스(SNS)를 통해 여러 주장과 이야기들이 퍼지고 있다는 사실을 인지하고 있다"며 "조사가 진행되는 동안에는 추측성 판단을 자제해 주시기를 당부드린다"고 밝혔다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

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