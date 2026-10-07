[오피셜]손흥민은 '한국 축구의 정점' 초대박! 차범근 넘어 A매치 최다 득점자 '우뚝'…우울했던 4연전→캡틴만 웃었다

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 축구 국가대표팀이 A매치 4연전의 마지막 경기를 승리로 마무리했다. 주장 손흥민은 한국 축구 역사상 A매치에서 가장 많은 골을 넣은 선수가 됐다.

대한한축구협회(KFA)는 6일(한국시각) '한국 축구의 새로운 역사가 창조되는 날이었다'며 '손흥민이 차범근을 넘어 A매치 최다 득점자로 우뚝 섰다'고 밝혔다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 축구 국가대표팀은 이날 경기 용인 미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선경기에서 손흥민의 선제골과 오세훈의 추가골에 힘입어 2-0으로 이겼다. 손흥민은 이날 A매치 59호골을 기록하며 차범근(58골)을 뛰어넘어 A매치 최다 득점 단독 1위로 올라섰다.

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이로써 대표팀은 9~10월 A매치 4연전을 2승 1무 1패로 마쳤다. 대표팀은 지난 24일 에콰도르를 3-0으로 물리쳤지만, 28일 우루과이에 1-4로 패했다. 지난 2일에는 베네수엘라와 무기력하게 0-0으로 비기면서 비판의 중심에 섰다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

모레노 감독은 이번 A매치에서 4-4-2 포메이션을 기반으로 다양한 선수들을 실험했다. 모레노 감독의 데뷔전인 에콰도르와의 경기에서는 선수들의 합이 잘 맞는듯했으나 이후 경기에서는 문제점이 드러났다. 투톱으로는 손흥민과 오현규 조합이 주로 호흡을 맞췄다. 오세훈과 이동경 등도 테스트를 받았다. 중원에서는 김민수가 A매치 데뷔전을 치렀으며 정승원도 모레노 체제에서 첫 기회를 받았다.

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이날 모레노 감독은 최전방에 손흥민과 오세훈을 투톱으로 내세웠다. 중원에는 황희찬과 이재성, 박진섭, 이강인을 배치했다. 포백 수비라인은 김태현(전북 현대), 이한범, 김태현(가시마 앤틀러스), 조현택으로 구성됐다. 골문은 조현우가 지켰다.

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 세리머니를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

대표팀은 전반 6분 손흥민의 프리킥 선제골로 앞서 나갔다. 앞서 손흥민은 이번 A매치 기간 에콰도르와 우루과이를 상대로 연속 득점에 성공했다. 베네수엘라전에서는 침묵했으나 우즈벡을 상대로 다시 득점포를 가동했다. 한국은 후반 15분 송민규가 오른쪽에서 올려준 크로스를 오세훈이 헤더골로 연결하며 승부의 마침표를 찍었다.

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전체적으로 어수선했던 A매치 4연전이었지만, 손흥민만큼은 빛났다. 4경기에서 3골을 넣으면서 여전히 우리 대표팀에 꼭 필요한 존재임을 증명했다. 이제 손흥민이 A매치에서 넣는 골들은 모두 역사가 된다. 태극마크를 단 손흥민의 득점 기록이 언제까지 이어질지 팬들의 관심이 집중되고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com