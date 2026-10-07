[현장인터뷰]'울먹이며 사진 촬영→은퇴설 대두' 황인범 "11월 A매치? 감독님이 선택하실 문제…잘 내려놓는 것도 현명한 사람"(전문)

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 황인범이 모레노 감독과 악수하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 후반 오세훈이 추가골을 넣은 후 어시스트를 한 황인범에게 고개 숙여 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김가을 기자]은퇴설이 대두된 황인범(포르투)이 솔직한 심정을 전했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민(LA FC)과 오세훈(시미즈)의 연속 득점을 앞세워 2대0으로 이겼다. 이날 승리로 한국은 9~10월 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

경기 뒤 황인범이 황희찬(샬케) 등 '1996년생 절친들'과 사진을 찍으며 눈물 짓는 모습이 포착됐다. 일각에선 은퇴를 고민하고 있다는 얘기까지 튀어나왔다.

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황인범은 "사진 찍을 때는 울지 않았다. 지난 월드컵 때부터 원한 결과를 얻지 못하고 좋지 못한 모습을 보였다. 4년이란 시간을 다 함께 잘 준비했는데 결과가 아쉽고 죄송한 마음이 컸다"며 "(대표팀 합류 위해) 비행기를 탈 때까지만 해도 문제가 없었는데 비행기에서 종아리가 부었다. 와서 훈련도 못하고 경기도 뛰지 못했다. 그런 상황 자체가 속상했다. 지난 1~2년 동안 부상으로 너무 고생했다. 많은 생각을 하긴 했었다. 결국 가장 깊은 곳에서 생각한 것은 팀을 돕고 싶은 마음이었는데 그러지 못했다"고 입을 뗐다.

그는 "(김)민재는 부상으로 뛰지 못했지만 (황)희찬이와 꽤 오랜 시간 경기장에서 원없이 뛰었다. 진짜 최선을 다해서 어린 선수들에게 보여주자는 생각으로 얘기를 많이 하면서 했다. 경기 뛰면서 너무 행복했다"고 덧붙였다.

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황인범은 '(컨디션이 좋다면) 11월 A매치 때도 열심히 뛰는 모습을 볼 수 있겠느냐'는 질문에 "그건 감독님이 선택하실 문제라고 생각한다"고 말했다.

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한편, 대한축구협회 관계자는 "현재로선 사실 무근"이라고 했다.

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다음은 황인범과의 일문일답.

용인=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 황인범이 패스를 찔러넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 오세훈의 추가골을 어시스트한 황인범. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

- 경기 총평.

다행히 마지막 경기 승리도 마무리해서 기분 좋다. 저번 경기보다 좋잖아요.

- 경기 뒤 '96즈'와 사진을 찍으며 눈물을 흘렸단 얘기가 있다.

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사진 찍을 때는 울지 않았다. 지난 월드컵 때부터 원한 결과를 얻지 못하고 좋지 못한 모습을 보였다. 속상함. 4년이란 시간을 다 함께 잘 준비했는데 결과가 아쉽고 죄송한 마음이 컸다. 책임감이 너무 컸다. 이번 소집 들어오는 것도 많이 걱정되기도 했다. 앞으로 한국 축구가 어떻게 해야 좋은 방향으로 갈 수 있을지 이런저런 생각이 많았다. 지난 번에 임시 감독이란 말이 애매하게 워딩한 부분이 있는데, 이제 어차피 나가실 분이라서 우리가 최선을 다하지 않는다. 이런 내용이 전혀 아니었다. 그냥 아쉬웠다. 아시아에서 우승하지 못했는데, 중요한 대회를 앞두고 감독님이 또 바뀌실 수 있는 상황이 아쉬웠다. 팀원들에게도 많이 미안했다. 나 역시도 많은 비난도 들었다. 그런 의도가 아니었다는 말씀을 꼭 드리고 싶다.

이번 소집 들어오면서 몸 상태가 팀에선 좋았다. 물론 경기를 후반에 많이 뛰는 상황이라 100%는 아니었다. 비행기를 탈 때까지만 해도 문제가 없었는데 비행기에서 종아리가 부었다. 와서 훈련도 못하고 경기도 뛰지 못했다. 그런 상황 자체가 속상했다. 지난 1~2년 동안 부상으로 너무 고생했다. 많은 생각을 하긴 했었다. 결국 가장 깊은 곳에서 생각한 것은 팀을 돕고 싶은 마음이었는데 그러지 못했다. 세 번째 경기에 뛰기는 했지만 사실 몸 상태가 훈련을 거의 하지 않고 하다보면 좋을 순 없다. 그걸 알아주는 곳이 아니다. 프로 선수들이고, 특히 대표팀은 그런 자리다. 많이 무기력했었다. 참았어도 되는, 하지 않아도 될 말씀을 드렸다. 그런 부분에 대해서는 코칭스태프, 팀원들에게 미안하다는 말을 하고 싶다. 이번 경기 앞두고 (김)민재는 부상으로 뛰지 못했지만 희찬이와 꽤 오랜 시간 경기장에서 원없이 뛰었다. 경기 전부터 희찬이는 그런 인터뷰를 하지는 않았지만, 진짜 최선을 다해서 어린 선수들에게 보여주자는 생각으로 얘기를 많이 하면서 했다. 경기 뛰면서 너무 행복했다. 어린 선수들과 발도 맞추고, 원없이 잘하는 축구 하는 모습 보기 좋았다. 경기 끝나고 여러 감정이 오갔다. 항상 대표팀에 오면 이 경기가 마지막이 될 수도 있다는 생각으로 한다. 특별히 더 이제는 거의 베테랑이 된 나이가 돼 그런 장면이 나온 것 같다.

- 11월 A매치에 부르면 오는 것인가.

그건 감독님이 선택하실 문제라고 생각한다.

- 마음 깊은 곳의 생각이라는 게 구체적으로 어떤 것인가.

책임감인 것 같다. 월드컵을 너무 무기력하게 실패했다. 진짜 카타르월드컵보다 더 재미있는 월드컵을 하고 싶은 마음이 컸다. 그러지 못하고 국민께 좌절감만 드린 것 같아서 선수로서 생각이 많고 무기력했다. 아 이거밖에 안 되나. 이번 소집 몸 상태도 아직은 예전같지 않고 잔부상이 있고. 월드컵 전에도 부상이 있었던 상황이라 너무 속상했다. 생각이 많아져서 이렇게 말씀 드리는 것 같다. 나이도 점점 만으로도 서른이 돼 언제 어떻게 될지 모른다고 생각한다. 준비하고 있다. 은퇴한 선배, K리그에서 하는 형들 봤을 때 마냥 좋은 상황만 나오지는 않다. 각 팀에서도 그렇고. 그런 상황들을 보면서 늘 선수 생활 자체를 내려놓는 것도 잘하는 게 현명한 사람이다. 이건 굉장한 마인드 컨트롤을 미리미리 준비해야 한다고 생각했다. 대표팀에 필요하다, 하지 않다는 매 경기 다른 평가가 있다고 생각한다. 어떤 경기에선 없어졌으면 좋겠단 메시지도 받고, 어느 경기는 진짜 필요한 선수라는 말도 듣는다. 많이 필요로 해주시는 분들에 대한 감사함을 갖고 한다.

- 이강인이 다독이는 듯한 모습을 보였다.

고생했다고. 팀에 가서 잘 해야하니까. '나이 먹으면 눈물이 많아진다'고 말했던 것 같다. (이)강인이가 나를 많이 좋아해서 방에 노크도 없이 들어오곤 한다. 내가 그런 모습을 보이는 것이 걱정이 된 것 같다. 그렇게 해준 친구들은 강인이 아니고도 많아서 감사하게 생각한다.