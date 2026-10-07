[현장인터뷰] "팀 분위기 무거웠던 것 사실" '캡틴' 손흥민 솔직 고백..."하지만 좋은 징조"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[용인=스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 기록보다 추억을 소중하게 여겼다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 6일 오후 8시 용인미르스타디움에서 우즈베키스탄과의 친선 경기에서 손흥민과 오세훈의 연속 득점으로 2대0으로 이겼다. 이로써 한국은 9~10월 열린 A매치 4연전을 2승1무1패로 마감했다.

손흥민은 경기 후 "한 역사를 쓸 수 있게 돼서 정말 너무나도 영광이라고 생각한다"며 "어릴 때부터 꿈꾸던 태극마크를 달고 이렇게 많은 골을 넣는 건 나 혼자만이 할 수 없는 일이다. 2010년에 데뷔해서 거의 16년 동안 함께했던 모든 선수들, 감독님들, 코치님들, 그리고 항상 그 자리에서 응원해 주신 팬들께 이 자리를 빌려 진심으로 감사드린다는 말씀을 전하고 싶다"며 주변 사람들에게 공을 돌렸다.

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손흥민에게 득점 후 어떤 생각을 했는지 묻자 "경기에 너무 집중하고 있었다. 어떻게 더 여유 있는 플레이를 할까 생각했다. 모여서 선수들과 더 몰아붙이자고 얘기했던 것 같다"고 설명했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

A매치 최다골 달성이 부담감으로 이어졌는지에 대해선 "기록은 경기장에서 잘 플레이했을 때 자연적으로 따라오는 것이다. 동료들이 항상 도와줬기 때문에 가능하다고 생각해서 큰 부담감은 없었다"고 했다. 이어 "어찌 보면 기록보다 승리에 좀 더 포커스가 돼야 한다고 생각한다"고 했다.

이번 4연전에서 손흥민은 프리킥으로만 2골을 터트렸다. "프리킥은 경기가 안 풀릴 때 하나의 무기가 될 수 있다. 프리킥을 잘 차는 선수도 많기 때문에 좋은 무기가 될 수 있을 것 같다"고 했다.

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모레노호는 4번의 경기 동안 좋은 모습도 있었지만 과제도 남겼다. 손흥민 역시 "당연히 부족한 부분도 좋았던 부분도 있었던 것 같다. 4연전 동안 호흡을 많이 맞춰볼 수 있을 거라고 생각하시는 것 같지만, 사실 스케줄 면에서 훈련할 수 있는 시간은 많이 없다. 그럼에도 불구하고 선수들이 운동장에서 노력하는 모습으로 잘 커버해서 고맙다"고 언급했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 손흥민이 프리킥 찬스에서 선제골을 넣은 후 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

주장으로서 팀 분위기에 대해선 "분위기가 조금 무거웠던 건 사실"이라면서도 " 내가 봤을 때 좋은 징조다. 분위기가 다운됐다는 건 그만큼 이 팀에 애정이 많다는 것이다. 선수들도 오늘을 더 열심히 할 수 있는 반등의 계기로 만든 것 같아 보기 좋았다"고 해석했다.

59호골 기록을 두고는 "기록은 깨기 위해서 만들어지는 것이다. 나 같은 아무것도 아닌 후배가 깬 것처럼 더 훌륭한 후배가 빨리 이 기록을 깰 수 있었으면 좋겠다"고 바랐다.

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그는 차범근 감독과 연락했는지에 대한 질문에는 "나한테는 언제나 위대하신 분이다. 이름을 나란히 한다는 것조차 조금 창피하다. 그분이 있었기에 한국 축구가 이렇게 발전할 수 있었고, 대표팀이라는 자리를 빛나게 해주셨다. 매번 진심으로 감사드리고, 이름을 맞대는 것 자체가 죄송스럽기 때문에 그것 때문에라도 더 잘해야 한다"며 마무리했다.