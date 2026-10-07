유일하게 1분도 뛰지 못한 불운한 선수가 있다…NO.4 골키퍼까지 교체투입된 날, 수비수 김건희 A매치 데뷔 아쉽게 '불발'

김건희. 사진제공=대한축구협회

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 교체를 준비하는 선수들에게 작전지시를 하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'모레노 감독님, 혹시 저 잊으신 거 아니죠?'

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 9~10월 통합 A매치 4연전을 앞두고 최종명단을 평소보다 많은 30명으로 채웠다. 빡빡한 일정에 따른 로테이션과 새 얼굴 테스트 차원으로, 실제 모레노 감독은 '거의 대다수'의 선수를 최소 1분 이상씩 투입하며 홈팬 앞에서 A매치를 치를 기회를 부여했다.

모레노 감독은 심지어 최종명단에 뽑힌 네 명의 골키퍼도 모두 기용했다. 보통 친선경기 땐 1번 골키퍼(NO.1)가 기본적으로 골문을 지키고, 간혹 2번 골키퍼에게 기회를 부여하는 식으로 진행된다. 2연전을 기준으로 3번 골키퍼에게 기회가 가는 경우는 거의 없다. 그런데 모레노 감독은 에콰도르(3대0 승), 우루과이전(1대4 패)엔 1번 김승규를 기용하고, 세번째 경기인 베네수엘라전(0대0 무)에선 백업 골키퍼 송범근(전북)을 깜짝 선발 기용했다. 마지막 경기인 6일 우즈베키스탄전(2대0 승)에선 조현우(울산)가 골문 앞에 섰고, 2-0 승리가 굳어가던 후반 39분엔 출전 기회를 손꼽아 기다리던 구성윤(서울)을 교체투입하며 공을 막을 기회를 부여했다.

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지난달 한국 대표팀 임시 사령탑으로 취임한 모레노 감독은 이번 4연전에서 하나의 원칙을 꾸준히 지켰다. 바로 매경기 8장의 교체를 풀로 활용하는 것이다. 용인에서 열린 우즈베키스탄(우즈벡)전에서도 후반 들어 황인범(포르투) 송민규(나시오날·이상 하프타임), 김봉수(대전) 이동경(울산) 오현규(베식타시·이상 후반 26분), 구성윤 최준(서울·이상 후반 39분) 등 8명을 차례로 교체투입했다. 경기당 교체포함 19명씩 뛰었다.

사진제공=대한축구협회

사진제공=한국프로축구연맹

2002년생 센터백 김건희(인천)는 구성윤 최준이 마지막 교체 선수로 선택을 받으면서 출전이 불발됐다. 김건희는 김민수(레인저스) 박태준(김천)과 함께 이번 4연전을 통해 국가대표팀에 첫 발탁된 트리오 중 한 명이었다. 윙어 김민수가 첫 경기인 에콰도르전, 미드필더 박태준이 우루과이전 교체로 각각 A매치 데뷔전을 치르는 모습을 옆에서 지켜봤다. 베네수엘라전까지 출전 기회가 돌아가지 않았지만, 이번 4연전 상대 중 가장 약한 우즈벡전엔 단 1분이라도 뛸 수 있다는 희망을 품었다. 대체불가 핵심 센터백 김민재(바이에른 뮌헨)도 부상으로 이날 엔트리에서 제외된 터였다. 하지만 모레노 감독은 두 명의 공격수와 네 명의 미드필더, 한 명의 풀백, 그리고 한 명의 골키퍼를 교체하는 선택을 내리면서 센터백 듀오(이한범 김태현)는 끝까지 그라운드에 남겼다. 같은 센터백인 조위제(전북) 역시 우즈벡전에서 벤치에 남았지만, 조위제는 앞서 두 경기에 교체로 그라운드를 누빈 바 있다.

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결국 김건희는 부상자 두 명(조규성 백승호)을 제외하고 남은 28명 중에서 유일하게 '0분 출전'을 기록한 선수로 남게 됐다. 물론 약 20일간의 소집기간 중 손흥민(LA FC) 이강인(아틀레티코 마드리드)과 같이 대한민국 최고의 선수들과 동고동락하면서 얻은 경험치는 A매치 데뷔전 못지않게 소중했을 터다. 김민재의 압도적인 수비력과 동갑내기 이한범(클럽 브뤼헤)의 퍼포먼스를 옆에서 지켜보면서 느낀 게 많을 것이다. 이를 자양분 삼아 부족한 점을 채우고 소속팀에서 꾸준한 모습을 보여야 추가 발탁 기회를 잡을 수 있다.

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모레노 감독이 최대한 많은 선수를 직접 실전 테스트한 점은 높이 살 만하다. 계약기간이 11월 27일까지인 임시사령탑 신분상 오직 성적을 위해 주전급 자원만 기용할 수도 있었다. 고루 선수를 기용하는 과정에서 레프트백 조현택(울산), 윙어 송민규(나시오날), 공격수 오세훈(시미즈) 등 월드컵에 낙마했던 선수들의 잠재력을 확인했다. 특히 조현택은 4연전 중 3경기에 선발출전하며 무주공산인 대표팀 주전 레프트백 경쟁에서 우위를 점했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 조현택이 공격하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/