[오피셜]'대표팀 캠프 이탈→비난 여론→고개 숙인' 호날두 사과 성명 발표 "처벌받아 마땅하다" "감독이 약속을 어겼다" "대표팀 은퇴 안 한다"

(FILES) Portugal's forward Cristiano Ronaldo is pictured before the international friendly football match between Portugal and Nigeria at Magalhaes Pessoa Stadium in Leiria, on June 10, 2026. Cristiano Ronaldo opens door for Portugal return, apologises for walk-out, AFP reports on October 6, 2026. (Photo by FILIPE AMORIM / AFP)

FILE PHOTO: Soccer Football - Nations League - Group A4 - Norway v Portugal - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - September 27, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo on the substitutes bench before the match Lise Aserud/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY./File Photo

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[스포츠조선 노주환 기자]"감독이 나와의 약속을 어겼다. 대표팀을 이탈한 것에 대해 처벌받아 마땅하다. 국가대표팀을 은퇴하지 않는다."

최근 포르투갈 대표팀을 이탈한 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 자신의 공식 입장을 밝혔다.

그는 포르투갈 대표팀 사령탑 호르헤 헤수스 감독이 자신과 한 약속을 어겼다고 주장했다. 또 그는 대표팀을 이탈한 것에 대해 처벌받아야 마땅하지만, 국가대표에서 은퇴하지는 않을 것이라고 밝혔다.

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만 41세의 캡틴 호날두는 노르웨이전에서 결장한 후 덴마크전 선발 명단에서도 제외된다는 사실을 알고 지난 1일 대표팀의 코펜하겐 캠프를 떠났다. 호날두는 포르투갈 대표팀에서 A매치 234경기에 출전해 146골을 기록하며 두 부문 모두 세계 기록을 보유하고 있는 살아있는 전설이다. 포르투갈의 유로2016과 두 차례의 네이션스리그 우승을 이끈 주인공이기도 하다.

호날두는 7일 장문의 성명을 통해 자신의 행동에 대해 책임을 져야 한다고 밝혔다. 그는 "포르투갈축구협회는 내 행동의 결과를 평가하고 이에 대해 나를 처벌해야 한다. 나는 그 처벌이 감경돼서는 안 된다고 생각한다"라며 "이미 사과했지만, 행동에는 결과가 따른다는 것을 알고 있다"라고 말했다.

(FILES) Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo warms up ahead of the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. Cristiano Ronaldo opens door for Portugal return, apologises for walk-out, AFP reports on October 6, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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호날두의 이번 성명은 호날두가 노르웨이전 결장 이후 훈련을 거부했다는 주장이 제기됐고, 또 감독과의 불화는 없다는 헤수스 감독의 입장 표명이 나온 후 공개됐다. 헤수스 감독은 호날두가 국가대표팀에서 뛸 수 있는 문은 여전히 열려 있다고 말했다.

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호날두는 신체적으로 건강하고, 소속팀에서 뛰며, 골을 넣을 수 있다면 계속 국가대표 경기에 출전하고 싶다고 했다. 그는 "징계 기간이 끝나면, 언제나 그랬듯 국가대표팀과 함께 경기에 출전해 승리할 수 있도록 준비돼 있을 것"이라고 말했다.

호날두가 자신의 SNS에 올린 성명서의 일부 캡처=호날두 SNS

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또 그는 지난주 대표팀 이탈을 부른 상황에 대해 자신의 입장을 전하며 헤수스 감독을 비판하기도 했다. 그는 감독이 호날두의 컨디션 관리를 위해 노르웨이전과 덴마크전에 결장하도록 하는 계획에 동의했다고 밝혔다. 하지만 노르웨이전 당일, 헤수스 감독은 호날두에게 30분간 경기에 출전할 것이라고 말했다고 주장했다. 호날두는 "그 이후의 일은 모두가 알고 있다. 나는 하프타임부터 몸을 풀었고, 시간이 흘러가는 것을 지켜보았지만 끝내 호출되지 않았다. 감독이 나와의 약속을 어긴 것"이라고 말했다. 이후 헤수스 감독과의 면담을 통해 감독이 다음 기자회견에서 사태를 설명하기로 합의했다는 것이다.

호날두는 8개 항목으로 구성된 문서가 준비되었으며, 그 내용에는 호날두가 출전 시간을 요구한 적이 없고, 헤수스 감독의 결정을 존중했으며, 감독이 "펠레나 마라도나 같은 위상의 인물"에게 워밍업을 지시하고 경기에는 투입하지 않은 것은 실수였다는 점이 담겨 있었다고 밝혔다고 영국 매체 BBC는 전했다.

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epa13281375 Portugal's head coach Jorge Jesus looks on prior to the UEFA Nations League soccer match between Portugal and Norway in Porto, Portugal, 04 October 2026. EPA/JOSE COELHO

호날두는 합의된 것들이 헤수스 감독의 사과를 요구한 것은 아니지만, 감독의 기자회견 발언이 사적인 대화 내용을 반영하지 않았다고 주장했다. 그는 "그가 나와의 약속을 어긴 것은 이번이 두 번째였다. 더 이상 기다리지 않고 대표팀 캠프를 떠나기로 결정했다"고 설명했다. 호날두는 감독의 말에 대한 신뢰가 무너졌지만 대표팀 캠프를 떠나지 말았어야 했으며 "책임은 오롯이 나에게 있다"며 동료 선수들과 팬들에게 사과했다. 그는 "캠프를 떠난 것에 대해 국가대표팀 동료들에게 사과해야 한다. 포르투갈 국민 여러분께 다시 한번 사과드리지만, 깨진 약속은 나에게 결정적인 영향을 미쳤다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com