'너 누구니, 빅클럽들이 난리났다' 레알 마드리드↔FC바르셀로나 또 불붙었다, 만 15세 독일 영건 '공미' 영입 경쟁..'프랑크푸르트 반대 의사'

프랑크푸르트의 니코 일리체비치 캡처=일리체비치 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]니코 일리체비치. 2010년생으로 크로아티아계 독일 영건 공격형 미드필더다. 독일 분데스리가 프랑크푸르트 유스팀 소속이다.

그런데 만 15세의 일리체비치가 유럽 굴지의 빅클럽들의 주목을 한몸에 받고 있다고 한다. 특히 스페인의 두 라이벌 클럽의 경쟁이 과열되고 있다.

레알 마드리드와 FC바르셀로나가 프랑크푸르트에서 고속 성장 중인 신예 일리체비치를 두고 영입전 경쟁을 준비 중인 것으로 알려졌다.

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공격형 미드필더인 일리체비치는 어린 나이임에도 불구하고 이미 프랑크푸르트의 U-19 팀까지 승격하며 현재 독일에서 가장 유망한 기대주 중 한 명으로 떠올랐다. 독일 U-17 대표팀에도 차출돼 뛰고 있다. 스페인 매체 피차헤스, 스카이스포츠 등에 따르면 두 스페인 거함 구단 모두 이 10대 선수의 영입을 검토하고 있고 일리체비치의 성장 과정을 밀착 관찰하고 있다. 피차헤스는 '레알 마드리드, 바르셀로나, 맨체스터 시티, AC밀란, 인터 밀란이 프랑크푸르트 출신의 이 유망한 어린 선수의 성장을 예의주시하고 있다'고 전했다.

프랑크푸르트의 니코 일리체비치 캡처=일리체비치 SNS

그의 기술적 역량, 창의성, 그리고 골 감각은 독일 전역에서 관심을 끌고 있다. 물론 독일 최고 명문 바이에른 뮌헨도 몇 년 전부터 그의 성장을 추적해 온 것으로 알려졌다.

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프랑크푸르트는 애지중지 키우고 있는 유망주를 지키겠다는 의지를 유지하고 있으며, 유럽 최고의 클럽들이 그의 성장과 장기적인 발전을 계속 주시하는 가운데 이적 제의에 반대 의사를 보이고 있다고 한다. 일리체비치는 프랑크푸르트 구단과 2029년 6월까지 계약돼 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com