이래서 '제2의 이강인' 나오겠나…한국 축구 이러다 亞 3류 전락, 제발 정신 차려라

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 동료들과 함께 그라운드를 돌며 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 박상경 기자] 과연 한국 축구는 언제쯤 정신을 차릴까.

논란을 사서 자초하고 있는 한국 축구다. 2026 아이치-나고야 아시안게임 금메달 직후 병역 특례 혜택을 희화화 하는 세리머니로 공분을 사더니, 국가대표 친선경기는 팀내 갈등이 폭발하면서 어수선하게 마무리 됐다.

이들이 쏘아 올린 논란은 눈덩이처럼 불어나고 있다. 정치권 뿐만 아니라 일반 팬들까지 1973년부터 시행돼 온 병역 특례 혜택 제도 개선이 필요하다는 의견을 내고 있다. 이런 가운데 6일 국방부가 최근 논란에 유감의 뜻을 밝히며 예술-체육 요원을 포함한 보충역 감축-폐지를 국방개혁 기본계획에 반영해 추진할 계획을 드러냈다. 결론에 따라 병역 특례 혜택 자체가 역사 속으로 사라질 수 있다.

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대표팀은 '96라인 은퇴설'까지 등장했다. 우즈베키스탄전 승리를 거둔 뒤 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투), 황희찬(샬케04)이 그라운드에서 한동안 이야기를 나눴다. 경기 후 눈물을 흘린 황인범은 "이번 소집에 있어서도 고민이 컸다. 오랜 기간 대표팀을 하고 있는데 변화가 필요한 부분이 많음에도 달라지는 게 없다"고 말했다. 앞서 베네수엘라전 교체 뒤 벤치에서 축구화를 내동댕이쳤던 김민재가 "선수들 모두 대가리 박고 한 마음으로 뛰어야 한다"는 말과 크게 다르지 않은 문장이었다.

출처=박승수 인스타그램

2023 카타르아시안컵부터 요동치기 시작한 한국 축구, 3년이 지났음에도 바뀐 게 하나도 없다. 2026 북중미월드컵이 끝난 뒤 홍명보 감독과 정몽규 회장이 물러났고, 대한축구협회는 '개혁'을 약속했지만 3개월여가 지난 현재 평행선을 달리고 있다. 이런 혼란이 채 가라앉기 전에 이번엔 대표 선수들이 국제 대회에서 파열음을 내고 있다.

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이럼에도 시간은 흐르고 있다. 3개월 뒤인 내년 1월 2027 사우디아라비아아시안컵이 열린다. 당장 대표팀을 누가 맡을지도 불분명하다. 6경기 시한부 감독인 로베르트 모레노의 연임 여부조차 내달 결정된다. 9~10월 A매치 4경기, 11월 2경기를 치르는 그가 아시안컵까지 그대로 팀을 이끌 가능성이 높다. 그러나 반 년도 채 되지 않는 재임 기간 속에 과연 그가 아시안컵 목표인 우승에 다가갈 수 있을지는 미지수다. 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재라는 빅네임과 베테랑 손흥민(LA FC)이 버티고 있지만, 축구는 이름값으로 하는 게 아니라는 점은 요르단과의 4강전에서 0대2로 참패했던 카타르 대회에서 이미 증명된 바 있다.

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사우디아시안컵에서 부진이 반복된다면 또 다른 논란이 불가피하다. 리더십 공백의 축구협회, 대표팀 감독 선임, 이번 A매치 기간 불거진 선수 논란까지 '소재'가 넘친다. 지금까지의 논란에 지칠대로 지친 한국 축구는 또 한 번 답 없는 논쟁의 반복이라는 수렁에 빠져들 수 있다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 관중석을 응시하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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대표팀 뿐만 아니라 K리그도 병든지 오래다. 축구 저변 확대를 이유로 탄생했던 시도민구단들은 이제 지방 재정을 축내는 애물단지 취급을 받고 있다. 모 직원의 수 십억대 횡령 논란, 잊을만 하면 이어지는 갈등은 과연 시도민구단이 무엇을 위해 존재해야 하는지를 생각하게 한다. 그나마 명맥을 이어가고 있는 기업구단들이 이들과 경쟁하는 현실 속에 제대로 된 투자를 할 의지가 생길 지 의문이다.

피해는 고스란히 풀뿌리 축구로 향할 수밖에 없다. 협회, 대표팀 논란, K리그 문제를 바라보는 아마추어 선수, 현장 지도자들이 과연 '국가대표', '프로 선수'라는 꿈을 올곧이 지키면서 그라운드에서 땀을 흘릴 수 있을까. 선수를 뒷바라지 하는 부모들 입장에서도 흔들리는 한국 축구에 자녀의 미래를 맡길지에 대한 고민을 버리기 힘들다. 적은 유스 인구 속에서도 유럽 빅클럽 진출 선수를 배출해왔던 유소년 베이스마저 흔들린다면, 한국 축구는 회복 불가능한 타격을 입게 된다.

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더 이상 한국 축구는 '아시아의 맹주'가 아니다. 일본에 추월 당한지 10년이 넘었고, 지금 이 시간에도 격차는 더 벌어지고 있다. 이란, 사우디아라비아, 호주 등 아시아 전통의 강호 뿐만 아니라 카타르 등 신흥 강호들을 만나도 승리를 장담하기 어려운 게 사실이다. 냉정하게 보면 2류인 셈이다. 이젠 3류로 전락할 위기에 처해 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com