"대표팀 은퇴는 없다! 징계는 원칙대로" 호날두 2000단어 장문의 '뒤끝' 성명서 발표..."헤수스 감독 약속 2번 어겨...그런 대접 받을 선수 아냐"

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[스포츠조선 전영지 기자]'논란의 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알나스르)가 '포르투갈 대표팀 은퇴 의사가 없다'고 밝혔다.

호르헤 헤수스 대표팀 감독이 두 차례 약속을 어겼다고 주장하면서도, 자신이 포르투갈 대표팀 훈련 캠프를 무단 이탈한 행동에 대해서는 징계가 마땅하다고 말했다.

41세의 캡틴 호날두는 지난주 네이션스리그 대표팀 캠프를 떠났다. 노르웨이전에서 출전하지 못한 교체 명단에 이름을 올린 뒤, 덴마크전에서도 선발로 나서지 않는다는 사실을 통보받은 직후다.

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'리빙 레전드' 호날두는 포르투갈 대표팀 234경기 146골을 기록했다. 출전 경기수, 득점수 모두 세계 최다 기록. 포르투갈의 유로 2016 우승, 네이션스리그 두 차례 우승을 이끌었다.

호날두는 약 2000단어에 달하는 장문의 성명을 통해 자신의 행동에 책임을 져야 한다고 밝혔다. 그러면서도 헤수스 감독이 자신에게 했던 약속을 지키지 않았다며 이를 '절대적인 신뢰 위반'이라고 비판했다. 헤수스 감독이 노르웨이전에서 자신을 출전시키겠다고 말한 뒤 실제로는 기용하지 않았고, 이후 언론에 설명하기로 합의했던 내용마저 뒤집었다는 주장이다.

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호날두는 "포르투갈축구연맹은 내 행동의 결과를 평가하고 나를 징계해야 한다. 징계가 감경돼서는 안 된다고 생각한다"면서 "나는 이미 사과했지만, 행동에는 결과가 따른다는 것을 알고 있다"고 덧붙였다.

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호날두의 성명은 헤수스 감독이 주장인 자신과 아무런 불화가 없다고 밝힌 뒤 나왔다. 헤수스 감독은 5일 호날두가 여전히 포르투갈 대표팀에서 뛸 수 있는 문이 열려 있다고 밝혔다.

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호날두는 자신이 "신체적으로 건강하고, 소속팀에서 뛰며, 바라건대 골을 넣고 있다면 계속해서 대표팀에서 뛰고 싶다"는 의지를 분명히 했다. "징계 기간이 끝나면 나는 언제나 그랬듯 대표팀을 위해 경쟁하고 승리할 준비가 돼 있을 것"이라고 덧붙였다. BBC 스포츠는 이와 관련 '포르투갈축구연맹의 입장을 공식 요청했다'고 밝혔다.

호날두의 성명은 일견 화해를 모색하는 듯한 어조지만, 동시에 지난주 대표팀을 떠나게 만든 갈등과 관련해선 헤수스 감독을 강력하게 비판했다.

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호날두는 헤수스 감독과 자신이 체력 관리를 위해 노르웨이전과 덴마크전에 결장하기로 합의했는데 노르웨이전 당일 제주스 감독은 호날두에게 30분간 출전할 것이라고 말했다고 주장했다.

호날두는 "나머지는 모두가 알고 있다. 나는 후반 시작부터 몸을 풀었고, 시간이 흘러가는 것을 지켜봤지만 출전 요청을 받지 못했다"고 말했다. "감독이 나와의 약속을 어겼다"고 했다.

이후 헤수스 감독과의 면담에서 기자회견을 통해 상황을 설명하기로 합의했지만 그 약속 역시 지켜지지 않았다. 호날두에 따르면 8개 항목으로 구성된 문서가 작성됐다. 자신이 출전 시간을 요구한 적이 없으며, 헤수스 감독의 결정을 존중했고, 펠레나 마라도나 같은 위상의 선수를 몸풀기만 시키고 출전시키지 않은 것은 실수였다는 내용이었다.

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포르투갈 대표팀 최다 출전 기록 보유자인 호날두는 이 합의문에 헤수스 감독이 자신에게 사과해야 한다는 내용은 없었다면서 그러나 헤수스 감독의 공개 발언은 두 사람이 비공개로 나눈 대화와 전혀 달랐다고 주장했다. 호날두는 "기자회견은 우리가 알고 있던 내용과 달랐다. 그의 태도는 우리가 전날 나눈 대화와 전혀 달랐다"면서 "나는 표현들과 공격적인 태도를 들었다. 나는 그런 대우를 받을 만한 사람이 아니다. 사적으로 나에게는 전혀 보여주지 않았던 '거만한' 태도였다"고 설명했다.

호날두는 감독이 자신과의 약속을 "두 번째"로 어겼다고 주장하며, 더 이상의 약속 위반을 기다리지 않고 대표팀 훈련 캠프를 떠나기로 결정한 것이라고 주장했다. 헤수스 감독이 포르투갈 대표팀 감독으로 부임하기 전, 호날두는 과거 알나스르에서 자신을 지도했던 헤수스를 '올바른 선택'이라고 평가한 바 있다.

호날두는 올여름 월드컵을 끝으로 대표팀에서 은퇴하는 방안을 고려하고 있었다고 밝혔다. 포르투갈이 16강에서 탈락한 뒤 팬들에게 은퇴를 발표할 때 전하고 싶은 말을 담은 편지까지 작성했지만 미국에서 돌아오는 비행기 안에서 포르투갈축구연맹 회장 페드루 프로엔사가 은퇴를 재고해 달라고 설득했고, 이에 마음을 바꿨다고 설명했다.

호날두의 행동을 둘러싸고 포르투갈에서는 엇갈린 반응이 나오고 있다. 일부 언론과 팬들은 전설적인 선수 호날두를 지지하는 측과 달리 헤수스 감독에게 힘을 싣고 있다.

호날두는 헤수스 감독에 대한 "절대적인 신뢰의 붕괴"에도 불구하고 자신이 대표팀을 떠난 것은 잘못이었다며 "책임은 전적으로 나에게 있다"고 말했다. 그러면서 동료 선수들과 포르투갈 국민들에게 사과했다.

그는 "대표팀을 떠난 것에 대해 동료 선수들에게 사과해야 한다. 포르투갈 국민들에게도 다시 한번 사과한다. 하지만 나와의 약속을 어긴 것은 매우 결정적인 의미를 갖는다"고 말했다.

한편 개인 통산 1000골이라는 또 하나의 대기록을 향해 도전을 이어가고 있는 호날두는 사우디아라비아리그 소속팀 알나스르 훈련에 복귀했다. 호날두는 포르투갈, 스포르팅, 맨유, 레알 마드리드, 유벤투스, 알나스르에서 통산 979골을 기록중이다. 포르투갈은 호날두가 빠진 채 노르웨이와 덴마크를 상대로 4연승을 달렸다. 11월 덴마크와 웨일스를 상대로 네이션스리그 조별리그 마지막 경기를 치른다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com